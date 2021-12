El ‘Batec’ de Jaume Maudaula, premiat a la Mostra’t de Barcelona

L’obra Batec. Una triologia, dirigida per l’actor Jaume Maudaula (Sabadell, 1989) s’ha alçat amb diversos guardons en la gala dels premis Mostra’T 2021, que convoca el Centri Cívic Parc Sandaru de Barcelona.

I és que l’obra Batec. Una trilogi va ser reconeguda amb el Premi Mostra’T d’aquesta edició, amb una dotació de 1.000 euros.

A més a més, s’integrarà en la programació del Teatre Eòlia i el projecte podrà establir-se com a residència en l’esmentat centre cívic.

No ha estat l’única distinció, però. L’actriu mallorquina Catalina Florit va ser distingida tant pel seu paper com intèrpret del muntatge, com per ser l’autora de la dramatúrgia. També està interpretada també per Àlvar Triay. I la peça presenta tres històries curtes al voltant de diferents temes relacionats amb les dones d’edat avançada.

