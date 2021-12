I com brillen els llums de Nadal de Sabadell!

Com tants sabadellencs, Fèlix González va sortir a passejar diumenge. Ho va fer al vespre per veure els nous llums de Nadal i constatar que “hi ha hagut un canvi bastant notable”, en positiu. I és que, en general, la impressió és que la il·luminació nadalenca d’aquest any a Sabadell està agradant molt. “Entre la gent que conec agrada”, afirma González.

Tant a la plaça de Sant Roc com a la de Doctor Robert, així com al Passeig i el Racó del Campanar, “hi ha molta llum, molts colors i molta alegria”, constata aquest fotògraf aficionat.

La fotografia la va fer al Racó del Campanar, i crida l’atenció per com brillen els llums, que González remarca que “ja són així al natural, no és que li hagi posat brillantor!”. La imatge també atrau la mirada per la seva verticalitat, amb tres tipus d’arbres, el de Nadal enmig. “Quan faig la fotografia sempre procuro trobar un conjunt que a part del que es veu també sigui atractiu i tingui un sentit”, revela el sabadellenc. La màgia de Nadal ja s’acosta, i les imatges són imprescindibles.

