A punt d'explotar un bloc de pisos de Sabadell per un robatori de gas

Els veïns del bloc de pisos número 436 de la carretera de Barcelona, a Sabadell, es van llevar sense gas. Algú va entrar a l'edifici durant la nit del 12 de novembre i va utilitzar unes tenalles per endur-se 7 comptadors, una caixeta de coure i el cable de fibra òptica. Després de denunciar-ho i de reparar la instal·lació, una setmana després el robatori es va repetir, també de matinada. Però aquesta vegada els lladres van arrencar els comptadors dels tubs sense tancar la clau del gas, que es va quedar oberta durant hores.

"Va estar a punt d'explotar tot l'edifici, hauria estat com una bomba", denuncia una veïna del bloc, Àngels Martin. Fer públic el cas –defensa– pot servir per alertar de la perillositat del mètode de robatori, que tem que es converteixi "en una nova moda". Va ser el seu marit, que es va llevar a les 5 h per anar a treballar, qui va advertir de la remor que provenia de la planta baixa: "No t'imagines el soroll que fa el gas sortint a tot drap dels tubs". Ella va baixar ràpidament i, en sentir la fortor, va obrir la porta del bloc de pisos per ventilar, va tancar el gas i va trucar a Emergències (112).

En arribar, els Bombers els van alertar del risc amb què s'havien trobat els veïns: "Ens van dir que si hagués passat una estona més, el simple ús de l'ascensor hauria provocat una explosió en cadena, entre els nostres pisos i els del bloc del costat", assegura la veïna.

La comunitat de veïns està espantada i han posat vigilància al bloc de pisos. Sospiten que, com que el seu bloc de pisos no té habitatges a la planta baixa, es van convertir en diana per als lladres. Fins i tot, tenen previst posar càmeres per evitar més robatoris semblants: "Són molts diners, però millor això que perdre la vida".

Comptadors de gas, un robatori estrany

A banda del coure i del cable de fibra òptica, l'objectiu del robatori van ser els comptadors de gas, que van endur-se amb tenalles i arrencant-los, en el segon cas. Sobre els veïns pesa el dubte de per què els volien utilitzar. "La policia ens va dir que no havien vist res semblant". Tenen la hipòtesi que els comptadors sostrets poden ser reutilitzats en casos de frau de subministrament.

