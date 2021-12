S'activarà un número de telèfon per acostar els Serveis Socials a la ciutadania

S'activarà un nou número de telèfon únic per apropar els Serveis Socials municipals a la ciutadania. L'Ajuntament impulsa la iniciativa que té com a objectiu agilitzar les vies de comunicació entre la població, l'administració i els professionals. D'aquesta manera, el número de telèfon actuarà com a centraleta d'atenció des d'on es respondran consultes específiques o es programaran visites. El telèfon unificat serà el 93 745 33 30 i es posarà en marxa a partir del 13 de desembre.

El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que aquesta iniciativa serà una millora tant per l'acollida de nous casos com pels seguiments actuals: "és una clara porta de la ciutadania a tot allò que faci referència a l'acció social". El número atendrà un gran ventall de problemàtiques, amb l'objectiu de posar-hi fi: des de ciutadans de vulnerabilitat, amb falta d'una garantia alimentària, manca de drets energètics, problemes de discapacitat o dependència, d'entre altres.

La nova iniciativa permet estalviar temps i recursos a la població i garanteix que la seva demanda arribi des d'un inici a la unitat d'atenció correcta. En aquest sentit, el regidor assegura que "el nou sistema, també afavoreix l'eficiència en la gestió d'Acció Social en tots els àmbits i ajuda a reduir les desigualtats per avançar en cohesió social".

Des de l'Ajuntament manifesten que és necessari que s'activi la nova via de comunicació: "els professionals rebran les trucades de forma immediata i tindran una línia directa amb els centres i serveis del consistori". El número té una capacitat per rebre 240 trucades al matí i 320 els dies sencers, "un volum molt gran", detalla Cortés.

"FUNCIONARÀ AMB TRES PASSOS"

Des de la centraleta s'atendran a trucades de tota la ciutat, "excepte quan hi hagi un seguiment propi". L'ajuntament té la voluntat que el número sigui una eina de comunicació, eficient i per aquest motiu asseguren que amb només "tres passos" s'ha de poder resoldre el problema. En primer lloc, que la ciutadania cal que localitzi el número; en segon lloc, cal que la trucada quedi retinguda el màxim de temps possible (l'Ajuntament assegura que disposen d'un sistema que garanteix que cap trucada ni sigui penjada ni perduda). Finalment, que es despengi i s'aporti una bona solució.

L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres de 8:30h a 15:00h i dilluns i dijous també en horari de tarda, de 16:00h a 18:30h. Tot i això, en cas d'urgència es pot trucar al SUES o a la Policia Municipal.

