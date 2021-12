Posem-hi remei

“En aquesta vida, els diners no ho són tot”. Molts lectors hauran sentit aquesta expressió en més d’una ocasió. El nivell adquisitiu ens condiciona, és cert, però hi ha altres qüestions que afecten la nostra qualitat de vida, com els espais per al lleure, per a la família i les amistats, la cultura, i l’oci diürn i nocturn, entre molts d’altres. Per poder gaudir de tot plegat ens ho hem de poder permetre, però hi ha un altre condicionant important: el temps.

Aquest últim trimestre, amb la recuperació plena de la mobilitat, el trànsit a la C-58 ha augmentat un 23%. En el punt quilomètric amb més trànsit, hi va haver 20.900 vehicles que van passar com a mínim una hora aturats a la carretera en dia laboral. Entre tots, 870 dies perduts sobre l’asfalt. Un temps que s’hauria pogut evitar si no fos perquè Sabadell i el Vallès han patit una manca reiterada i continuada d’inversions en matèria d’infraestructures viàries i ferroviàries.

La comarca necessita una xarxa de carreteres adequada. Així ho expressen els actors empresarials i molts ciutadans, i nosaltres ens hi sumem. Necessitem un Quart Cinturó adequat al territori, i també noves connexions i línies de tren que ens apropin a les comarques del voltant i a Barcelona. Cal invertir-hi, perquè és una qüestió de temps.

Publicitat