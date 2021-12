El CE Sant Nicolau acollirà la 'final four' júnior per accedir a Preferent A

El pròxim cap de setmana de l'11 i 12 de desembre, el pavelló del carrer Jardí acollirà la final four júnior per accedir a Preferent A. Els quatre finalistes seran els CB Sant Josep de Badalona, SESE bàsquet, JAC Sants i Sant Nicolau.

Enguany s’estrena un format innovador, on per accedir a Preferent A hi haurà dues vies possibles, sempre que no s’acabi 4t classificat. Mentre que el guanyador tindrà el bitllet assegurat, el segon i tercer classificat de la final four tindran un segon match ball davant el sisè i setè classificat de Preferent A, que es disputaria el cap de setmana del 18 i 19 de desembre. Una magnífica oportunitat per intentar situar un equip de la ciutat entre els millors de Catalunya i somniar a guanyar un dels tres grans –Barça, Penya i Manresa–.

