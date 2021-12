La Xarxa Onion va entregar el dijous passat el Premi Emprenedor de l’Any 2021 a B2Brouter i Arteneu. El lliurament dels guardons es va fer en el tradicional sopar de Nadal de l’entitat, enguany, al restaurant Forrellat, a l’Hotel Suís. L’acte va comptar amb la presència d’una quarantena d’assistents.

D’entrada, el primer premiat de la nit va ser B2Brouter, el portal de referència de facturació electrònica amb seu a Sabadell que dona servei a 120.000 empreses i emet factures de clients a més de 100 països. El seu president, Oriol Bausà, va recollir el guardó. “Quan ets a casa treballant sol, amb un ordinador entre quatre parets, va molt bé tenir un grup de gent com la Xarxa Onion amb qui quedes, vas a dinar i si cal, plores una mica”, va afirmar amb una rialla. A més, Bausà va admetre no entendre la filosofia d’algunes start-ups: “Potser m’he fet vell, però no entenc com n’hi ha que encara no facturen i ja tenen quinze treballadors”, va etzibar.

El segon premiat va ser Arteneu, el nou projecte a la Casa Taulé, a l’antiga Aliança Francesa. Els seus creadors, Eloi Moya i Anna Fernández, van recollir el guardó. D’una banda, Moya va agrair la “bona rebuda” de l’Arteneu. I de l’altra, Fernández va reivindicar que la raó de ser del projecte: “Es tracta d’una iniciativa privada que té una funció social. El nostre objectiu és ajudar els infants amb necessitats especials”, va remarcar.

D’altra banda, el president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, es va mostrar satisfet per tornar a celebrar el tradicional sopar de l’associació d’empresaris de Sabadell i poder entregar el Premi Emprenedor de l’Any –l’any passat no es va dur a terme per les restriccions derivades de la pandèmia–. “Aquest any hem vist com l’Ajuntament ha col·laborat amb les empreses”, va afegir.

La tinenta d’alcaldessa de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, que també va assistir al sopar, va recollir el guant: “Vull agrair-vos a la Xarxa Onion la tasca que feu i vull felicitar els guardonats, B2Brouter i Arteneu. Sabadell està al costat dels emprenedors”, va dir.

