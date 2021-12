Gabriel Fernàndez, alcaldable d'ERC: "Treballaré des d’ara per teixir aliances per a l’endemà de les eleccions municipals"

Gabriel Fernàndez (1972) serà l’alcaldable d’ERC a les properes eleccions municipals després del procés de primàries a les files republicanes. Veí de Sabadell des del 2003, és regidor a l’Ajuntament des del 2015. Primer al Govern, després a l’oposició. Té estudis d’Arquitectura i un postgrau en Mediació per a la Integració Social, però ara la seva prioritat és la política municipal. D’ell mateix, diu que és tenaç, idealista i empàtic i alhora no amaga els seus defectes. “No vull ser políticament correcte, vull ser educat, però he vingut a dir les coses. Com diria Galiano: sentiria vergonya si no tingués enemics”.

Ha estat nomenat com a candidat d’ERC a les eleccions municipals del 2023. Com ho ha rebut? Com interpreta que no s’hi hagi presentat ningú més?

Ho interpreto com un reconeixement a la feina feta, als meus anys de servei al Govern i a l’oposició a Sabadell. El procés de primàries d’ERC ha estat una oportunitat per retrobar-me amb els veïns i la militància. No he sortit a buscar avals, buscava establir confiances, i he rebut el suport de més de la meitat de la militància. Tots els antics regidors d’ERC –Forcadell, Civis, Fernàndez, Guerrero...– han confiat en mi. És molt bèstia.

Parlem de la llista electoral per als propers comicis. Comptarà amb els regidors actuals? Pensa en nous perfils?

Encara queda lluny, però soc conscient que la llista d’ERC haurà de complir dues premisses: s’haurà d’assemblar a la ciutat, i amb això vull dir que ha de ser transversal i diversa. I a banda, la candidatura ha de tenir en compte el nostre capital polític –mai no havíem tingut set regidors ni una executiva local com la que tenim–. I pel que fa a mi, que l’encapçalaré, jo parteixo amb l’avantatge d’haver estat al Govern i a l’oposició.

Faria res diferent si tornés al Govern municipal?

He après d’allò que no es va fer bé. Aquí no hi ha cultura de coalició, ni a l’Estat ni a Catalunya ni en l’àmbit municipal, i Sabadell necessita un projecte de ciutat basat en amplis consensos i acords. L’aliança que es va fer el 2015 es va fer després de les eleccions, era freda i amb una aritmètica complicada. Aquests divuit mesos treballaré per teixir aliances per a l’endemà de les eleccions municipals del 2023.

En qui està pensant? Fa referència a la Crida, Junts per Sabadell, els comuns?

La nostra via és la via àmplia: republicans, progressistes i autodeterministes. També amb valors feministes i mediambientals. El projecte que la ciutat necessita, i del qual ERC serà el pal de paller, ha d’aglutinar aquestes sensibilitats. Les línies vermelles són clares: la dreta espanyola i l’extrema dreta [PP, Cs i Vox], i aquells que són hereus de la corrupció [PSC].

Posa al mateix nivell el PSC i Vox?

No. No es pot comparar algunes forces amb el feixisme, com han fet l’alcaldessa i els seus als plens municipals i a Twitter. És un disbarat. Estic als antípodes amb el PSC, però mai diré que ells són com Vox… Ara bé, la nostra línia divisòria és clara: són hereus del bustisme i governen de forma clientelar. A banda, el PSC no defensa el dret d’autodeterminació ni la llengua i es troba en una competència boja pel vot espanyolista amb Ciutadans. Si s’hi fixa, no surten del discurs de Gene caca [en referència al Govern de la Generalitat] quan mai han obert la boca per dir que el Sepe no funciona o la vaga de Correus, perquè això depèn de l’Estat.

Tornem als acords, es plantejaria fer una llista conjunta amb altres partits d’esquerra, com la Crida?

En política, tot és possible. Però penso més en acords programàtics i aliances preelectorals que en una llista conjunta. No vull que a ningú li torni a passar com als votants de Junts a les eleccions del 2019, que sense saber-ho van votar un acord amb el PSC a l’Ajuntament de Sabadell, al Consell Comarcal i a la Diputació.

Les relacions entre ERC i Junts no són bones, ni a Catalunya ni aquí. Ara que ha canviat el lideratge dels juntaires amb Lluís Matas, han bufat nous vents?

Avui representem projectes polítics diferents, però la nostra feina és convèncer-los que han d’acompanyar un alcalde republicà. El Lluís és una persona correcta i cordial, però ells són on són, i nosaltres també: ERC és l’oposició constructiva, mentre que Junts està al Govern, amb competències pròpies i votant-ho tot amb el PSC. Hauran cobrat 400.000 euros en assessors quan acabi aquest mandat.

Aleshores no compta amb ells en aquesta recerca d’aliances preelectorals?

Compto igualment amb ells per a un acord ampli de ciutat en el futur. Ells, els comuns, la Crida i ERC són espais que sumen i que són representatius de la societat sabadellenca.

Sobre la via àmplia, més que res per treure el desconcert entre l’electorat sabadellenc. Qui voti ERC a Sabadell, a qui dona suport: el que pacta els pressupostos de l’Estat amb el PSOE o el que compra les tesis de la CUP en relació amb l’Aeroport del Prat?

No és el mateix la política catalana i l’espanyola. ERC lidera un govern independentista a Barcelona i defensa els interessos dels catalans a Madrid, i és el que s’ha de fer mentre no siguem independents. ERC Sabadell representa tot això: polítiques d’esquerres, amb valors republicans i independentista. I abans que independentistes, som demòcrates, i per això volem sumar.

Una qüestió que és d’actualitat: pel que fa als pressupostos municipals del 2022, han incorporat alguna esmena? N’han parlat amb el Govern?

Hem fet els intercanvis propis de la litúrgia, però no tenim cap retorn. El Govern segueix amb la idea que amb 14 de 27 regidors n’hi ha prou, que ja és majoria social. L’executiu augmentarà els impostos i les taxes municipals quan no hi ha cap entitat empresarial que hi doni suport. Els senyors de Pimec, o de la Cambra no són d’ERC i estan dient que no és el moment. El PSC és molt previsible: ara foten el clatellot al ciutadà perquè en any electoral no tocaran els impostos! Poden posar molts llums de colors, fer renders i vídeos bonics, però la gent té memòria. Els carrers estan bruts, els autobusos no passen quan haurien de passar, la mobilitat és un desastre. Vostè creu que algú de Sabadell està preocupat per tenir una connexió directa amb tren fins a l’aeroport? Als sabadellencs els preocupa arribar a l’hora a la feina amb la línia R4.

És una qüestió de prioritats?

El Govern no connecta amb els problemes reals de la ciutadania, viu en un Matrix allunyat de les prioritats. I pel que fa als projectes, tots són del govern de transformació: el nou Passeig, el carrer de la Indústria, el parc del Nord, el parc de les Aigües, les dues plantes noves del Taulí, l’escola Virolet i l’institut Arraona, el Portal Sud, compra de patrimoni… cal que segueixi? I ells què proposaven? Una nova comissaria de 12 milions d’euros al nord de la ciutat, que era una autèntica bogeria, i el conservatori de música a l’Eix Macià. Equipaments que hipotequen la ciutat i que tampoc han fet.

