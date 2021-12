'Smartphone'

[Víctor Patsi, periodista]

De l’anglès, telèfon intel·ligent... Però bastant més espavilat que nosaltres en molts casos. I si no, que li diguin a l’usuari de La Meva Salut que s’ha descarregat 300 vegades el certificat Covid. Sí, no rigueu. Que vosaltres –molts de vosaltres, perdó– us l’heu descarregat més d’un cop i de dos i de tres... Per què ho fem si amb una vegada n’hi ha prou i de sobres? Perquè no sabem on va a parar! Parlar en primera persona del plural (nosaltres) fa lleig, parlar en tercera persona del mateix plural (ells) també fa lleig, però és que tretes les excepcions, la gran majoria som/són un zero a l’esquerra a l’hora de treure suc al mòbil.

Anem a pams. El cos et demana ballaruca&copabalón i et presentes al Café de Belgrado. Obro parèntesi: te’n vas a Sant Cugat –o a Barcelona– perquè a Sabadell encara no hem resolt el tancament de la zona d’oci de la Zona Hermètica i, a manca d’alternatives, toca agafar el cotxe si tens intenció d’acabar una mica tard, que tampoc a deshores. Tanco parèntesi. Control de certificat Covid per entrar al Café de Belgrado. Allà, tres perfils a la cua: 1. Tot a punt, certificat a la pantalla... 2. Deixa’m que el busqui, que li vaig fer una captura de pantalla al seu dia i m’ha de sortir, dona’m una estona... 3. Et juro que me l’he descarregat, t’ho juro! El que passa és que no el trobo! Casu’m l’olla, on redimonis està? I vinga a remenar el mòbil! Opció 4 (com a extra ball) si la web de La Meva Salut no està petada: tornar-te’l a descarregar perquè, llavors es fa la màgia i pam! Sí que apareix en pantalla. On va després...?

Aaaaaaaaamigo! Generalment, a un lloc que té un nom estranyíssim: Descàrregues. I si encara ets més previsor i endreçat fins i tot li pots posar un nom ben clarificador (per exemple, CERTIFICAT COVID I LA MARE QUE EL VA PARIR, sempre en majúscules, denota grau d’indignació, problemes previs i ganes de trobar-lo ràpid) i enviar-te’l a una carpeta que hagis creat o traslladar-ho al Drive, però això ja és de máster&commander en l’ús d’un smartphone.

Feta la conya, avís per a navegants. Navegants esquiadors. Andorra demana el certificat Covid per anar a esquiar. França també (pass sanitaire obligatoire, oh la là!). Que aquí ens arribarà més aviat que tard està cantat, però mentrestant el pont de la Puríssima es jugarà amb regles de joc diferent per al sector de l’esquí. I les cartes guanyadores les tenen les estacions d’esquí catalanes. Mentre que aquí no es demanarà (encara) el passaport Covid per comprar un forfet i fer ús dels remuntadors, a Andorra i França això tirarà enrere més d’un client, fins i tot amb la reserva d’estança feta. El director de l’estació d’Els Angles (regió de l’Occitània, Pirineus francesos orientals) està que trina i amb raó. És l’Antoniu, català afincat allà fa un munt d’anys, desesperat pel que li ve al damunt. I com ell, la resta d’estacions (8) de les Neus Catalanes franceses. Part de la clientela que esperaven anirà a La Molina, Masella, Vallter... en un dríbling que implica molts calés.

En un bon pont de la Puríssima, les estacions facturen entre un 5% i un 7% de la temporada. Enguany, les previsions són de batre rècords pel que fa a pernoctacions i forfets venuts. S’alineen tots els astres: molta neu, les ganes de la gent de tornar a esquiar després d’una temporada capada per les restriccions de mobilitat, i aqüeducte amb cinc dies de pont. Per al sector de muntanya, la tempesta perfecta. I parlant de tempestes, recordatori per als esquiadors que pujaran aquests dies de festa: agafeu cadenes o fundes de neu si no teniu els neumàtics específics de neu. La meteo apunta a pollastre dels grossos a les carreteres de muntanya. I quan t’enganxa, yau!

