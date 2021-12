Estripa'm, el cau d'art per a tothom

El mercat d'art que la botiga Estripa'm (Rambla, 103) organitza cada any arriba a l'edició número 24 amb una diversitat de propostes artístiques encomiables. La històrica botiga que regenta Carme Nieto des de fa més de trenta-cinc anys segueix mostrant una gran sensibilitat per convertir part dels seus aparadors en una col·lecció transitòria on poder donar veu a noves expressions artístiques.

"El que busca el mercat d'art és presentar una diversitat de projectes artístics on propostes emergents i consolidats puguin coexistir"

L'única condició que s'imposa a l'artista que vulguin exposar a la botiga de la Rambla és que tinguin en el seu bagatge una "certa coherència" en les 25 obres que han de lliurar a la botiga per tenir un lloc a la col·lecció, ens explica Manoli Palomas, d'Estripa'm.

Per altra banda, el mercat d'art sempre s'ha sentit molt a prop de les exigències que suposa la promoció cultural per a tothom. El mercat és "una oportunitat per traslladar l'art al carrer" diu Palomas, en especial quan a la inauguració van traslladar la col·lecció a la mateixa vorera. Una jornada especial per apropar a la gent noves propostes, i fer-ho de la forma més popular possible, oferint uns preus més assequibles. Aquests es situen entre els 50 i els 140 euros.

Una col·lecció de gran diversitat on l'interessat podrà trobar peces totalment antagòniques. Una de les més especials és la que presenta l'artista de Sabadell, Carles Bertan, el qual explica així la seva relació amb l'escultura: "tracto d'explorar l'espai carregat que ocupen les peces, i donar una visió de la figura humana carregada d'interpretacions artístiques".

En la col·lecció també destaquen el llibre d'artista de Mia Martí, una creadora multidisciplinària, que presenta en aquesta ocasió alguns dels spassatges més emblemàtics de Sabadell. Dins de la seva col·lecció Ciutats, definides per la seva traducció del paisatge urbà com allò que "evoca un record de colors i formes", l'artista consolida una expressió on "formes i línies es dissolen".

El mercat d'art d'enguany s'hi sumen moltes altres propostes com la del consolidat grafiter Werens, els dibuixos sobre fusta d'Arbiden, les aquarel·les de Joan Coach o les pintures expressionistes del veterà Josep Bassa. També, d'altres obres originals com la que mostrem a la foto, noves expressions i evocacions amb materials naturals.

Publicitat