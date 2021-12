AGENDA: Les activitats de La Marató de TV3 sobre la salut mental a Sabadell

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'enguany estarà dedicada a la salut mental. Associacions, entitats, escoles i institucions de Sabadell es bolcaran un any més a fer activitats per sensibilitzar la població sobre aquesta qüestió i recollir fons per potenciar-ne la investigació.

Quan encara falten dies per La Marató, que serà diumenge 19 de desembre, ja hi ha una quarantena d'activitats previstes, tal com recull el web de l'esdeveniment. No totes es faran el dia indicat sinó que s'han repartit en el temps i algunes ja s'han fet.

A part d'aquestes activitats, ja han sortit a la venda tant el disc com el llibre de La Marató, que complementen les diferents accions que es fan, totes amb la mateixa voluntat de sensibilitzar i recollir fons per la investigació de les diferents temàtiques.

Sabadell

AMPA Escola Catalunya de Sabadell

TOTE-BAG SOLIDARI Data: 20/11/2021 Hora: 10:00 Lloc: Entorn escola L'entitat informa: Aprofitant el 40 aniversari de l'escola, farem a tots els cursos, un concurs de dibuix relacionat amb La Marató. El dibuix guanyador s'estamparà a un "tote-bag". Data: 17/12/2021 Hora: 17:30 Lloc: Escola Catalunya L'entitat informa: Farem activitats culturals adaptades a cada curs, mantenint els grups bombolla. Conta contes, xerrades o curtmetratges relacionats amb la salut mental. Berenar amb xocolata desfeta.

AMPA Samuntada

MERCAT SOLIDARI Data: 10/12/2021 Hora: 16:30 Lloc: Escola Samuntada L'entitat informa: Farem un mercat solidari amb recaptació per La Marató de TV3. Dóna les coses que ja no fas servir : roba de nens i adults, sabates, llibres, joguines i jocs... en bon estat. Us esperem el divendres 10 a les 16:30h a les pistes per trobar segones vides a aquests objectes. Data: 17/12/2021 Lloc: Creu Alta Sabadell L'entitat informa: Joc de pistes "Grafitis per la Creu Alta".

Andi Down Sabadell

PARADETA DE NADAL Data: 03/12/2021 Hora: 16:00 Lloc: C/de la Rebública 39 L'entitat informa: Fem una paradeta on vendrem productes nadalencs (petits arbres artesanals, material per decorar els arbres, etc.). Tot el material està fet pels usuaris de l'entitat.

Artístik (centro de danza y teatro)

MOSTRA DE DANSA Data: 18/12/2021 Hora: 18:00 Lloc: Centre Cívic Can Rull L'entitat informa: Mostra de Dansa

Associació de Puntaires Ribot i Serra

PUNTES DE COIXÍ Data: 19/12/2021 Hora: 09:30 Lloc: Rambla Sabadell, 69 L'entitat informa: Totes les sòcies de la nostra Associació treballem petits detalls en punta de coixí, normalment relacionats amb el Nadal, per les dates que se celebra La Marató, per tal de vendre-les posant un preu simbòlic i demanant a més la voluntat de qui col·labora comprant.

Associació de Veïns de La Creu Alta

CANTADA DE CORALS Data: 18/12/2021 Hora: 17:00 Lloc: Auditori de "La Fundació la caixa de Sabadell" L'entitat informa: Hi participen 4 corals. Crazy Band Banda Bufaruts Coral d'adults 7 Veus Coral infantil Xip Xap Data: 18/12/2021 Hora: 19:00 Lloc: Auditori de la "Fundació la Caixa de Sabadell" L'entitat informa: Actuen 4 corals. Orquestreta Pizzicato Orquestra Jove Stredem Coral Jove Creixent Cor Vakomba Data: 19/12/2021 Hora: 12:00 Lloc: Auditori de "La Fundació La caixa de Sabadell" L'entitat informa: Actuen 4 corals. Cor Jove 9songs Coral d'adults Catasons Banda d'adults Bufasons Jove Orquestra Creu Alta (J.O.C.A)

Associació Gent Gran Sabadell Gràcia

SORTEIG I DINAR SOLIDARI Data: 12/12/2021 Hora: 13:00 Lloc: Casal Cívic Sabadell - Gràcia L'entitat informa: Aquesta activitat consisteix en un dinar solidari; a continuació, es fa una projecció del vídeo de La Marató d'enguany, actuació d'un grup de coral i, finalment, el sorteig per recaptar fons per a La Marató. Com a final, un espectacle musical.

Club Falcons Sabadell

QUINTO SOLIDARI I VERMUT Data: 19/12/2021 Hora: 12:00 Lloc: Club Falcons sabadell L'entitat informa: Organitzat per La Falconera. Quinto solidari vermut.

Col·legi l'Escola Jaume Viladoms

BOTIFARRADA SOLIDÀRIA Data: 18/12/2021 Hora: 11:00 Lloc: Escola Jaume Viladoms L'entitat informa: Es farà una botifarrada per esmorzar, juntament amb activitats i tallers.

Complex d'habitatges del Parc Central

MÚSICA I TEATRE AL PARC CENTRAL Data: 15/12/2021 Hora: 17:00 Lloc: Recinte del Complex L'entitat informa: Actuació musical a càrrec del club social La Xamba (un recurs especialitzat per a persones amb diagnòstic en salut mental) i actuació teatral a càrrec del grup de gent gran "Les Vocals".

Complex de gent gran Alexandra

LA GENT GRAN D'ALEXANDRA PER LA SALUT MENTAL Data: 14/12/2021 Hora: 17:30 Lloc: Sala Polivalent Complex Alexandra L'entitat informa: Els Krec'n tú, formació musical del Club Social la Xamba de Salut Mental Sabadell, ens oferiran un concert amb instruments i veus. A continuació, cantarem nadales tots junts amb el Coro Rociero Amigos Para Siempre Col·laboren els veïns i veïnes del Complex Alexandra i el Casal de Gent Gran Can Rull

Complex habitatges per a Gent Gran Sant Oleguer

SORTIM A ESCENA PER LA MARATÓ Data: 16/12/2021 Hora: 17:00 Lloc: Espai Sant Oleguer. Espai Relacional, planta baixa L'entitat informa: La companyia Les Vocals, formada per gent gran que viu al Complex, oferirà un espectacle de teatre i cant per contribuir a La Marató. Fer teatre fomenta el desenvolupament de l'expressió verbal i corporal de les persones, estimula la memòria, reforça l'autoestima i millora les relacions socials.

Corporació Sanitària Parc Taulí

CARPA SOLIDÀRIA DE SALUT MENTAL PARC TAULÍ Data: 16/12/2021 Hora: 09:00 Lloc: Davant l'edifici Taulí L'entitat informa: El dijous 16 de desembre s'instal·larà una Carpa solidària de Salut Mental Parc Taulí, davant l'edifici Taulí, on es podran gaudir de les següents activitats: xocolatada solidària, venda d'obsequis de Nadal elaborats pels pacients de Salut Mental, venda de llibres de segona mà i una classe de swing.

El Gimnàs, Diables de la Creu Alta i Swingcopats

ACTUACIONS DANSA, VERMUT I BALLADA SWING Data: 19/12/2021 Hora: 10:30 Lloc: Plaça de la Creu Alta, Sabadell L'entitat informa: Actuacions de jazz i hip-hop dels alumnes de l'escola de dansa El Gimnàs. Ball social de lindy-hop organitzat per Swingcopats. Vermut a càrrec de l'Associació dels Diables de la Creu Alta.

Escola Bertran

CALENDARIS SOLIDARIS Data: 14/11/2021 Lloc: Sabadell L'entitat informa: Venda d'un calendari a les famílies amb fotografies inèdites dels 60 anys de la nostra escola. Data: 14/11/2021 Hora: 00:00 Lloc: Escola L'entitat informa: L'AMPA organitza una rifa on es sortegen tres lots de Nadal. La receptació anirà íntegrament a la Marató.

Escola d'Educació Especial Xaloc - Sabadell Gent Gran

GIMCANA DE SENSIBILITZACIÓ AMB SUBHASTA Data: 19/12/2021 Hora: 10:30 Lloc: Plaça del Pi, barri de Can Oriac L'entitat informa: 1. Campanya prèvia de sensibilització. 2. Recollir productes de les botigues del barri. 3. Venda de productes artesanals en relació a la marató elaborat pels alumnes. 4. Venda de tiquets per poder participar a la gimcana i a la subhasta.

Escola de Dansa Mònica Escribà

EXHIBICIÓ DE DANSA Data: 19/12/2021 L'entitat informa: Participacions la grossa de cap d'any! Un any més, comprant les participacions de la nostra escola, es col·labora amb un donatiu per La Marató. Data: 19/12/2021 Hora: 16:30 Lloc: Centre Cívic Can Rull L'entitat informa: Exhibició de Dansa: Centre Cívic de Can Rull (5€) Diumenge tarda (diferents sessions). Amb coreografies realitzades amb les músiques del CD de La Marató d'enguany. Per a més informació: www.monicaescriba.com.

Escola Estel de Sabadell

JORNADA SOLIDÀRIA Data: 18/12/2021 Hora: 11:30 Lloc: Parc Catalunya de Sabadell L'entitat informa: Jornada solidària per col·laborar de manera activa amb La Marató de TV3 amb les famílies de l'escola i de la ciutat. Es realitzaran diversos tallers i activitats: curses, maquillatge, manualitats, teatre en anglès, circuit de cotxes, rifa, ball,... amb l'aportació de la compra de tiquets.

Escola Guixot

CANTADA DE NADALES / OBRA DE TEATRE ELS PASTORETS Data: 02/12/2021 Hora: 15:30 Lloc: Sala d'actes de l'escola L'entitat informa: El proper dia 2 de desembre, els alumnes de 2n de primària representaran "Els Pastorets" a la sala d'actes de l'escola. Tots els nens i nenes estan molt il.lusionats. Data: 14/12/2021 Hora: 15:30 Lloc: Sala d'actes de l'escola L'entitat informa: El dia 14 de desembre, els nens i nenes de P5 realitzaran una cantada de nadales a la sala d'actes, davant de les seves famílies. Segur que ens emocionaran un any més, cantant les cançons més tradicionals d'aquesta època de l'any. Data: 15/12/2021 Hora: 15:30 Lloc: Sala d'actes de l'escola L'entitat informa: El dia 15 de desembre, els nens i nenes de P4 realitzaran una cantada de nadales a la sala d'actes, davant de les seves famílies. Segur que ens emocionaran un any més, cantant les cançons més tradicionals d'aquesta època de l'any. Data: 16/12/2021 Hora: 15:30 Lloc: Sala d'actes de l'escola L'entitat informa: El dia 16 de desembre, els nens i nenes de P3 realitzaran una cantada de nadales a la sala d'actes, davant de les seves famílies. Segur que ens emocionaran un any més, cantant les cançons més tradicionals d'aquesta època de l'any.

Escola Sagrada Família de Sabadell

MERCAT SOLIDARI A L'ESCOLA Data: 18/12/2021 Hora: 16:00 Lloc: Escola Sagrada Família de Sabadell L'entitat informa: Durant el mes de desembre, els alumnes de 3r de primària preparen un mercat solidari, amb tot el que això comporta. Fan cartells i anuncis, preparen tots els productes per vendre'ls, porten material per reutilitzar i fer els productes, etc. Finalment, el 18 de desembre es fa la paradeta!

Federació Catalana d'Associacons de Familiars i Afectats per TDAH

JORNADA PER MESURAR I ENTRENAR L'ATENCIÓ Data: 19/12/2021 Hora: 10:30 Lloc: Carrer Convent L'entitat informa: Farem una jornada de portes obertes a l'associació TDAH Vallès amb el suport de la Federació Catalana d'Escacs i l'empresa BrainGaze, per a promoure en la població general l'anàlisi de l'atenció i fomentar el control, millora i entrenament, mitjançant noves tecnologies de la informació i els escacs.

Institució escolar Claret

NADAL SOLIDARI Data: 17/12/2021 Hora: 09:00 Lloc: Col·legi Claret Sabadell L'entitat informa: Treballar la salut mental amb nens i nenes de 5è i 6è de primària, fer-ho a partir d'una vida sana, tant a nivell físic com emocional. Explicar què és La Marató, què es pretén... Mercat de Nadal. Cada nen/nena fa diferents treballs nadalencs que es venen a les famílies i a l'escola.

Institut Agustí Serra i Fontanet ( IFE auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives) i Xalest

TORNEIG ESPORTIU I ESMORZAR Data: 27/11/2021 Hora: 10:00 Lloc: Institut Agustí Serra i Fontanet L'entitat informa: Es prepara un torneig simultani de bàsquet, futbol, voleibol, tennis taula i petanca. El participants hauran d'inscriure's prèviament a l'esport que participaran, i faràn un una aportació de 3 euros per equip. L'alumnat de l'Escola Taller Xalest elaborarà brioixeria per recaptar fons.

L'Aula d'extensió universitària de Sabadell, per a la gent gran

ESPECTACLE "ÍNTIMAMENT LLACH" DE NEUS MAR Data: 13/12/2021 Hora: 18:00 Lloc: Teatre La Faràndula de Sabadell L'entitat informa: Organitzarem la recaptació de fons durant l'espectacle extraordinari de Nadal per als nostres socis.

Motor Club Sabadell

II RAL·LI DE LA LLANA VIRTUAL TROFEU DIFISA RACING Data: 19/12/2021 Hora: 09:00 Lloc: Motor Club Sabadell L'entitat informa: Prova en realitat virtual reproduint els mítics trams de les comarques del Vallès tal com són en la realitat. Edició 2020: 100 inscrits catalans, espanyol i internacionals. Streaming en directe per a més de 1000 aficionats i milers de reproduccions a posteriori. Info: www.motorclubsabadell.com

TDAH Vallès

TDAH AL LLARG DE LA VIDA Data: 17/12/2021 Hora: 11:00 Lloc: Aula de l'Aigua. Companyia d'Aigües de Sabadell L'entitat informa: Xerrada sobre el TDAH al llarg de la vida a càrrec de la Dra. Montserrat Pamias, Cap de salut mental infanto juvenil Parc Taulí i en Juan Pérez Caro, president de la FCAFA-TDAH. Aquesta activitat està dirigida al personal del Grup CASSA i serà retransmesa en temps real.

Unió Excursionista de Sabadell

46A CURSA POPULAR CROSS DELS ESQUIADORS Data: 21/11/2021 Hora: 09:00 Lloc: Bosc de Can Deu. Sabadell L'entitat informa: 46a Cursa Popular "Cross dels Esquiadors" -4 i 8km competitius, crono amb xip- i 9a Trobada de Marxa Nòrdica del Vallès -10 km no competitius. Gaudeix d'una matinal esportiva, social i solidària. Més informació i inscripcions a ues.cat Portem recaptats: 417€

Unió Subaquàtica Sabadell - Unisub Sabadell

DINAR POPULAR I BAIXADA DE PESSEBRE 2021 Data: 12/12/2021 Hora: 08:00 Lloc: Tossa de Mar i local social d'Unisub a Sabadell L'entitat informa: Immersió per la tradicional baixada del Pessebre sota el mar a Tossa de Mar i dinar de germanor al local social d'Unisub Sabadell.

Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau

CAMINADA PELS VOLTANTS DEL BARRI Data: 19/12/2021 Hora: 10:00 Lloc: Plaça Lisboa L'entitat informa: Caminada amb sortida i arribada a la plaça Lisboa amb un recorregut aproximat de 9.5 km. Tindrem avituallament a meitat de recorregut i en acabar. Els menors (i tothom que ho vulgui) tindrà una petita activitat a fer durant el recorregut.

Vedruna Immaculada Sabadell

ESMORZAR SOLIDARI Data: 03/12/2021 Hora: 10:30 Lloc: Pati escola Vedruna Immaculada Sabadell L'entitat informa: Esmorzar de pa amb xocolata per tots els alumnes i mestres. El recapte és de mínim 2€ per persona. Data: 23/12/2021 Lloc: A l'escola L'entitat informa: Les dues setmanes prèvies a l'esmorzar solidari es fan diferents activitats de sensibilització i conscienciació a l'escola: Xerrades, visita d'un testimoni, difusió a xarxes socials d'activitats realitzades pels alumnes (cartells, notícies, espots, articles a la revista de l'escola...).

Publicitat