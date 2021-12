Un home, atès per una agressió al Centre

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre aquest diumenge al vespre un home de 29 anys per una agressió. A les 21.29 h, el servei d'emergències va rebre l'avís per una agressió a l'altura del carrer de Gràcia, 41, al Centre i hi va enviar una ambulància.

L'atenció al ferit es va fer a peu de carrer mateix i no va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. Es desconeixen els motius del succés i els Mossos no el tenen registrat com a fet rellevant, tal com ha confirmat el Diari.

