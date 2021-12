Santa Llúcia, fira per excel·lència

El Nadal ja arriba, ens ho recorda la ciutat engalanada. Els sabadellencs s'animen a vestir les llars festives i queda reflectit a la Fira de Santa Llúcia. A les parades podem trobar tota mena d'articles artesans i naturals: arbres, flors, tions, figures, casetes, molins, mitjons, borles, el ram de la sort... Tot allò que pugueu imaginar per muntar pessebres amb un ampli ventall de caganers. Enguany, hi ha una vintena de parades instal·lades a la plaça de l'Ajuntament per donar la benvinguda al Nadal. La tradicional fira va obrir les portes el passat divendres, 26 de novembre, i estarà oberta fins al 23 de desembre. Tot i això, la imatge de la fira és diferent: s'estrenen casetes i s'hi pot trobar articles nous que es desmarquen de la tradició, sense perdre l'esperit nadalenc.

La plaça Doctor Robert, on s'ubiquen totes les parades, es converteix cada tarda en un riu de persones amunt i avall. "Sempre hi ha moviment, s'han fet moltes cues, però al final, la Fira de Santa Llúcia es coneix per això", explica una de les paradistes, Laura Rosa. Alguns sabadellencs aprofiten per distreure's una estona mentre que altres busquen un article concret. És el cas d'Emília Garcia, de 72 anys, qui explica que vol una ponsètia, el que es coneix com el símbol de Nadal, la planta de flors vermelles: "Des de fa més de vint anys vinc a comprar plantes per a les meves filles. Sempre les compro a la fira. Tant per a mi com per a elles és una tradició familiar."Les flors i els rams "sempre tenen èxit", assegura Pedro Lara, paradista des de fa més 30 anys en aquesta especialitat. Lara manifesta que s'està veient una tendència molt evolutiva: "Tot i les bones vendes en les flors tradicionals, hi ha una demanda molt alta d'eucaliptus. Una planta que podríem dir que és més moderna", detalla Lara. Tot i els costums, la Fira de Santa Llúcia s'ha desmarcat dels anys anteriors.

D'una banda, les noves casetes i decoració, impulsat per l'Ajuntament; i d'altra, les novetats de productes. Pel que fa a la renovació de les casetes, els paradistes han respost molt bé: "Atrau la gent,crida l'atenció. "Els sabadellencs perquè tenen curiositat de saber com ha quedat", afirma un dels venedors amb un somriure a la cara, Pedro Lara. D'altra banda, hi ha novetats quant als productes, des de flors, fins a mitjons per decorar les portes o figures del pessebre.

'AMONG US', EL CAGANER ESTRELLA

Com sempre, la parada que més triomfa és la dels caganers. Aquest any no ha sigut diferent, tot al contrari. Enguany, més cares femenines, menys polítics i més cultura musical. D'aquesta manera, estrelles com Alaska (coneguda pel tema A quien le importa), Tina Turner (coneguda per l'àlbum Workin' Together) o bé el famós cantant republicà català Lluís Llach han estat la nova incorporació a la llista dels caganers a la Fira de Santa Llúcia. Aquestes són les estrelles que l'empresa Caganer.com ha creat per a aquest Nadal. Les figures brillen amb llum pròpia al costat d'altres novetats que també han estat tot un èxit, segons detalla la paradista, Laura Rosa. És el cas dels personatges d'El Joc del Calamar, una sèrie de televisió de suspens i drama de supervivència, estrenada aquest setembre amb molt ressò mediàtic.

Els més menuts també hi trobaran nous referents, entre ells, els famosos personatges de Naruto, una sèrie manga, o bé AmongUs, un videojoc d'ordinador. De fet, aquest últim, Laura Rosa, des de l'altre costat del taulell, el destaca com a "caganer estrella". Pere Rodríguez, de 42 anys i pare de dues criatures, assegura que des de fa cinc anys compren un caganer diferent, és la seva il·lusió, i "evidentment, enguany ens toca comprar AmongUs", comenta. Tot i això, explica que en tenen uns quants: des de dibuixos animats com Star Wars o Spiderman, a futbolistes com Leo Messi o fins i tot el cuiner Ferran Adrià.

LES TRADICIONS MÉS BUSCADES

Tot i les novetats, hi ha productes que són típics i que creen l'atmosfera nadalenca, com els tions o els arbres de Nadal. Unes peces clau en els puzles nadalencs. Pel que fa als tions, n'hi ha de totes les mides i són tot un èxit. D'altra banda, hi ha un estira-i-arronsa amb els preus dels arbres, el seu paradista, Javier Caro, explica que la novetat es troba en el preu del producte, cada any més a l'alça: "El preu de cost és molt alt, des de fa quatre anys puja progressivament. Tot i això, explica que han decidit no apujar el preu dels arbres: "Prefereixo que aquests arbres siguin més assolibles pel que fa al seu cost, encara que el benefici per a mi sigui menys, que no pas que es comprin arbres de plàstic, més barats, però que alhora fan més mal al planeta".

LES FIGURES DEL PESSEBRE SÓN UN ART

Cada vegada els pessebres tenen més attrezzo i es fan més grans es fan més grans i originals. Apareixen horts, fonts, cascades, casetes de pastor, sense oblidar la llar tradicional de Josep i Maria, que la trobem de mil estils diferents. En aquest sentit, la venedora Carme Fernández explica que les figures típiques sempre triomfen, ja que cada any els ciutadans volen fer algun canvi, perquè són les tradicionals, però amb alguna diferència: "Darrerament, les que tenen molt èxit són les de la cara arrodonida", explica. Paral·lelament, la seva parada destaca per tenir figures fetes a mà, com són les fruites dels horts o bé algun penjador o camí perquè hi passin els carros: "És com un treball d'orfebreria, tot el que és més autèntic, però alhora senzill atrau el públic".

