‘Tres voltes rebel’ dissenyarà el nou logotip de l’agermanament amb el poble sahrauí

Ame Soler, més coneguda com a Tres Voltes Rebel, dissenyarà la nova imatge de l’Agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí, un projecte de l’Ajuntament de Sabadell gestionat per l’entitat Taller d’Art, Cultura i Creació des de 2017.

Tres Voltes Rebel és una dels pinzells punters de l’actual escena catalana de la il·lustració.

La il·lustració es presentarà a principis del 2022, coincidint amb l’aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Aquesta il·lustració pretén renovar la imatge de l’agermanament de la ciutat amb l’Argub després de 5 anys. L’objectiu és posar èmfasi en dos dels eixos d’aquest projecte de ciutat: la participació juvenil i la perspectiva de gènere.

Taller a Can Rull

Per això, divendres 3 l’artista va visitar Sabadell, on va dinamitzar un taller d’il·lustració per a joves a l’Espai Jove de Can Rull, on els i les participants van escollir un article de la Declaració Universal dels Drets Humans per representar-lo a través del dibuix.

A més a més, els Cinemes Imperial acullen avui (20 h) la projecció del documental Ocupación S.A. Es tracta del projecte de l’ONGD basca Mundubat i de la productora brasilera Forward Films. El documental relata una traïció històrica posant nom i cognoms espanyols a un espoli silenciat que vulnera la legalitat internacional perpetrant el saqueig de la darrera colònia africana: el Sàhara Occidental.

Després de la projecció està previst realitzar un col·loqui amb Laura Dauden i Sebastián Ruiz Cabrera, directors del documental; en el marc de l’Agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí.

Publicitat