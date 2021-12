Pere Costa: “La feina alimenta l’autoestima dels usuaris d'Atendis"

Pere Costa posa cara al servei d’inserció laboral Taina de la Fundació Atendis, orientat a persones amb discapacitat. És director del servei des de la seva creació, ara fa 30 anys, i coneix les històries que amaga cadascuna de les insercions que ha impulsat Taina. Parla dels usuaris del servei amb estima i admiració. I relata cada inserció amb afecte.

Esteu de celebració. 30 anys vetllant per la inserció laboral de persones amb discapacitat. Quin balanç en feu? L’any Covid vam poder inserir laboralment deu persones usuàries del servei i vam fer el seguiment a 26 usuaris. En el còmput global del servei, 450 dels nostres usuaris han pogut trobar feina a una empresa ordinària [i no pas a un centre especial de treball]. Taina és un servei que funciona. El nivell d’inserció mai no baixa del 75%, i la Generalitat ens n’exigeix un 20%. Tot i que el nostre objectiu és que totes les persones usuàries del servei trobin feina. I ens frustra quan no ho aconseguim. Els centres petits com aquest posen la persona al centre i coneixen cada realitat. Ens coneixem tots, treballem plegats. I un èxit en inserció laboral és un èxit compartit, veiem com el treball alimenta la seva autoestima.

L’any 2020 us vau trobar les portes tancades a més empreses, a causa de la pandèmia? Ens vam trobar amb persones reinserides que es van trobar en ERTO, un 36% dels participants. I les empreses, en aquesta situació, no podien contractar ningú. També es van complicar molt les formacions presencials. Però el percentatge d’inserció va ser alt. Ara s’ha tornat a reactivar la situació.

Com ha canviat la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual des del 1991? Ara és més complicat inserir a les empreses: els supermercats, per exemple, ja no demanen un perfil concret, ara exigeixen polivalència. I la tasca és més difícil. També la burocràcia que requereixen les administracions és molt més densa. Encara queda molt treball a fer per obrir aquest camí.

Quina és la vostra realitat ara com ara? Nosaltres oferim orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina, borsa de treball, i seguiment i suport en la relació laboral. Treballem amb grups reduïts. En aquest curs tenim 21 persones demandants d’ocupació i 12 actius, a qui es fa seguiment. Ara se’ns estan obrint més portes i ja tenim confirmat que es contractarà un 23% dels nostres usuaris.

Hi ha sectors més predisposats a oferir feina a persones amb discapacitat intel·lectual? L’hostaleria és el sector que més oportunitats genera, supermercats, empreses de distribució, etc.

Publicitat