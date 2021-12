Un de cada deu sabadellencs ja té la tercera dosi

Un de cada deu sabadellencs, el 12,03% de la població més gran de 12 anys, ja ha rebut la tercera dosi o de reforç contra el coronavirus. Són un total de 22.832 persones de les 189.721 que es poden vacunar actualment. A partir de 13 de desembre la vacuna de Pfizer ja estarà disponible per als infants de 5 a 11 anys segons la previsió de la Comissió Europea.

La tercera dosi en el cas de les persones que han rebut la vacuna de Pfizer o Moderna, o la segona en els casos de Janssen, s’administra per reforçar la immunitat de les vacunes passat mig any des de l’última punxada, perquè siguin al màxim d’efectives i no perdin efecte, menys ara en ple creixement del nombre de contagis i a les portes de les festes de Nadal i l’hivern, quan hi haurà trobades socials nombroses en interiors i quan és alhora més necessari seguir les recomanacions de tenir distància interpersonal i ventilar bé els espais per prevenir el contagi de la malaltia.

Qui rep la tercera dosi?

Les persones de 60 a 64 anys ja poden demanar cita per rebre la tercera dosi o de reforç a www.vacunacovidsalut.cat. També ho poden fer tots els rangs d’edat que estiguin per sobre d’aquesta franja.

Sant Fèlix, punt de vacunació

El Departament de Salut ha obert el CAP Sant Fèlix com a punt de vacunació del coronavirus, amb cita agafada prèviament o sense. Oferirà aquest servei de forma indefinida les tardes de dilluns a divendres i els matins dels caps de setmana.

Les persones que es poden vacunar també estan rebent missatges SMS als seus telèfons mòbils avisant-los que ja poden rebre una nova dosi de la vacuna contra la Covid-19. Alhora, els CAP també estan vacunant la seva població de referència, alhora que mantenen la vacunació de la campanya de la grip.

