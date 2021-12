Detectat un abocador il·legal al rodal amb grans quantitats de residus

Des de fa diversos dies i potser setmanes (vist l’estat d’algunes de les deixalles abocades), ha aparegut un nou abocador il·legal al rodal que malmet el paisatge i erosiona l’espai natural.

Com si es tractés d’un punt habitual (hi ha moltes piles de residus d’origen diferent), diversos lectors del Diari de Sabadell, aprofitant aquest pont de la Puríssima, ens han transmès la seva preocupació per aquest abocador.

Palets, bosses d’escombraries, sacs de terra, tubs d’extracció d’aire, frontals de vehicles i altres deixalles dipositades descansen enmig d’aquest paratge ubicat a tocar de la Serra Maurina, el torrent de Can Codina i l’avinguda de Pau Vila, dins el terme municipal de Polinyà, fent frontera amb el de Sabadell. La seva ubicació, pròxima a nuclis urbans, fa que aquest espai sigui de fàcil accés perquè vehicles o furgonetes hi puguin accedir i utilitzar aquest espai com a deixalleria clandestina.

Un rodal castigat

No és la primera vegada que al rodal es detecten abocadors il·legals que malmeten l’entorn paisatgístic.

Fa poc més de mig any, a Barberà del Vallès, un abocador incontrolat, a sota del pont de la carretera B-140, al bell mig del Parc Fluvial del Ripoll, va aglutinar diverses desenes de pneumàtics i para-xocs provinents d’algun taller mecànic en situació irregular.

