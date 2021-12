L’estació d’FGC de Can Feu-Gràcia ha estrenat aquesta setmana un nou aparcament segur per a bicicletes. L’espai té 28 places, 14 a terra de tipus forquilla i 14 a doble alçada.

Es tracta d’un mòdul prefabricat que es muntarà in situ per accelerar els treballs de construcció. Les seves dimensions són d’uns 6x4 metres, de manera que no ocuparà un gran espai en un pàrquing on de per si la seva ocupació no supera el 34% de mitjana.

El Bicitancat, com s’anomena, oferirà un servei ininterromput tots els dies de l’any als usuaris del ferrocarril, que hi podran accedir mitjançant una aplicació que també permetrà consultar el nombre de places lliures en temps real.

L’aplicació es diu PVerde i està disponible gratuïtament tant per a Android com per a iOS. El primer any d’alta, el servei serà gratuït les primeres 24 hores des del moment de l’estacionament. A partir de l’hora 25, el preu serà 0,30 €/l’hora.

A banda del de Sabadell, al Vallès, Valldoreix ja té un Bicitancat i Bellaterra també en tindrà. A la línia Llobregat-Anoia n’hi haurà set més.

