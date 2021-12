Antics edificis, noves idees

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

La setmana passada fou frenètica. Dimarts vam organitzar, juntament amb aquest Diari, una taula rodona al Casal Pere Quart amb cinc start-ups locals. Tant els emprenedors com el mateix moderador, en Marc Parayre, eren menors de 30 anys. La paraula clau del debat: ecosistema. Si volem atraure i retenir talent jove, ens cal un entorn on compartir experiències, intercanviar coneixement, fomentar sinergies i empoderar la joventut. És necessari, a més, que aquest ecosistema sigui identificable i generi sentiment de pertinença. I, per cert, una mica d’oci nocturn ajudaria a acabar-ho de lligar.

Dimecres vaig tenir el plaer d’assistir al Fòrum Sabadell Industrial. L’edifici majestuós de l’antiga Caixa de Sabadell que va acollir l’acte, ara despullat de clients, treballadors i mobiliari, ha adquirit un cert aire fantasmagòric. Al voltant de la taula de la Sala de Juntes es van aplegar empresaris, centres tecnològics, administracions i experts amb ganes d’impulsar, conjuntament, la reindustrialització local.

De la magistral ponència de Genís Roca vull destacar la reivindicació del Chief Data Officer públic, un professional que analitza les dades d’un determinat territori i les reporta en l’àmbit estratègic. A Sabadell faríem bé d’escoltar-lo i ser pioners en la incorporació d’aquesta figura.

Per acabar, dijous vam poder tornar a celebrar el tradicional sopar de Nadal de la Xarxa Onion, aquesta vegada al Restaurant Suís, amb seixanta de comensals i una energia retrobada. A part de la presència oficial de la tinenta d’alcaldessa Montserrat González, els líders d’ERC i Junts van voler assistir al sopar com uns emprenedors més. Aquest fet denota el creixent interès envers l’emprenedoria i evidencia que la nostra ciutat és cada dia més business friendly. Com en ocasions anteriors, em consta que, fruit del sopar, ja han sorgit noves iniciatives de cooperació empresarial.

Malgrat el cansament acumulat, va valer la pena. Aquests actes, juntament amb altres del Mes de l’Emprenedoria, són una mostra del dinamisme actual de Sabadell. Generen creixement personal i col·lectiu. A més, dur-los a terme en edificis emblemàtics de la ciutat ens connecta, en un cert sentit poètic, amb el fil invisible de la història. Entre antigues parets, conjugar tradició i innovació esdevé quelcom natural.

Publicitat