Llum verda per construir una plaça pública al pati de l'Artèxtil

Les obres per construir una plaça pública a l'antic pati de l'Artèxtil començaran durant la tardor de 2022, segons les previsions del Govern municipal. El projecte ha estat aprovat de manera inicial amb un pressupost base de 499.165 euros i es preveu que, després de ser licitat, s'executi en un termini de 6 mesos. La intenció és que l'espai quedi integrat dins del futur Parc Tèxtil i que reformi la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Quevedo.

La previsió és que la nova plaça pública sigui un espai urbà dotat de verd, des d'on es pugui veure la xemeneia de l'antiga fàbrica de l'Artèxtil. Les obres també eliminaran el pas soterrat que travessa la Gran Via des del carrer de Quevedo.

Aquesta és una de les inversions municipals previstes per a 2022 per potenciar la Gran Via, que se sumarà a la millora de l'accessibilitat als dos costats de la via i al condicionament d'espais de la via pública.

Serà la plaça del Parc Tèxtil

La intenció és que la plaça connecti l'antiga fàbrica de l'Artèxtil i el futur Parc Tèxtil, un complex residencial i comercial que es preveu que comenci a funcionar l'any 2023. Estarà format per tres edificis, situats entre els carrers de Brujas i de Romeu. En el solar buit, s’aixecaran 82 habitatges i sis locals destinats a usos comercials.

Publicitat