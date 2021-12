Reforç policial contra els lladres, l'alcohol i les drogues per Nadal a Sabadell

La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls i la vigilància coincidint amb la campanya de Nadal a Sabadell. Els dos cossos policials han preparat un dispositiu conjunt i coordinat amb l'Ajuntament de Sabadell per tal d'evitar robatoris en zones d'afluència comercial i controls d'alcoholèmia i de drogues en les principals vies de la ciutat. "Hem de poder celebrar les festes, però també és important ser cívics", assegura l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

En els darrers dies s'han produït aglomeracions en els principals eixos comercials de la ciutat –Rambla i Passeig de la Plaça Major, Eix Macià, Sol i Padrís i Avinguda de Barberà– que propicien les distraccions i els robatoris. La Policia Municipal, a través de la seva divisió de districte, i els Mossos d'Esquadra han augmentat la seva presència en els carrers i establiments. La policia catalana ha desplegat agents uniformats i també de paisà per detectar possibles furts, tal com explica l'intendent en cap de l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell, Enric Cervelló: "Ens hem distribuït per poder arribar a tot. Som conscients que en les aglomeracions s'aprofita per fer negoci".

Una de les novetats de la campanya de Nadal a nivell de seguretat és la denúncia in situ. Mossos i Policia Municipal facilitaran a la víctima d'un robatori que pugui presentar un escrit en el mateix lloc dels fets, sigui al carrer o en un establiment. Així mateix, la policia autonòmica ha posat a disposició un sistema de cita prèvia per no haver de fer cues a comissaria.

Més controls de consum d'alcohol i drogues al volant

Amb motiu de les festes de Nadal, la Policia Municipal realitzarà més controls de trànsit i realitzarà proves d'alcoholèmia i de drogues als conductors. A banda de les nits considerades "crítiques" per la mobilitat –24 i 31 de desembre–, ja des d'aquesta setmana s'augmentarà la vigilància sobre els conductors amb motiu dels sopars d'empresa.

L'intendent de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada, explica que ja des de les 15 hores es faran controls, i no només prop de restaurants i de l'oci nocturn, sinó "en diversos punts de la ciutat". "S'ha de tenir cura amb la beguda. L'objectiu és acabar l'any com fins ara: amb cap víctima mortal de trànsit. Demanem que ningú agafi el cotxe si ha pres alcohol", insisteix el tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez.

El desplegament de seguretat per Nadal tindrà un cost municipal de 107.000 euros, un inversió "destacable" segons l'alcaldessa. El reforç policial anirà acompanyat d'un increment de la neteja de l'espai públic i de la recollida d'emcombraries: "Sabadell serà una ciutat segura i neta per les festes de Nadal", conclou Farrés.

Publicitat