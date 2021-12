ERC demana que Sabadell tingui un centre del Banc de Sang i Teixits

Sabadell és l’única ciutat catalana de més de 200.000 habitants que no disposa d’un centre territorial de donació de sang i plasma del Banc de Sang i Teixits. És per això que el grup municipal d’ERC demanarà el suport de la resta de forces polítiques per sol·licitar al departament de Salut que instauri abans del 2023 un equipament sanitari d’aquestes característiques.

Serà aquesta la moció que el grup republicà presentarà en el ple municipal de desembre, que se celebrarà dimarts vinent, 14 de desembre. En el text de la iniciativa també sol·licitarà que, mentre el departament de Salut no instauri el centre territorial permanent de Banc de Sang i Teixits, l’Ajuntament de Sabadell habiliti un espai municipal per a l’extracció i l’emmagatzematge de sang i plasma.

Amb aquesta mesura, tal com va explicar divendres el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, es volen incrementar les donacions de sang a la ciutat. “Sabadell és la novena ciutat del país en nombre de donacions. Som, en canvi, la cinquena ciutat més poblada de Catalunya. Tenim una matèria pendent, un treball a fer com a ciutat”. Altres ciutats amb menys habitants sí que disposen d’un centre de Banc de Sang i Teixits, com Girona, Lleida, Reus, Manresa, Tarragona i Tortosa. L’any 2020 es van registrar 2.586 donacions de sang, i de plasma, en van ser 188, segons dades que ERC ha exposat del Banc de Sang i Teixits. “Ens toca fer un pas endavant”, va instar la regidora Francisca Maya.

Sabadell disposa des de l’octubre del 2019 d’un espai fix de donació de sang setmanal al Parc Taulí. Està obert els dimarts, des de les 10 h fins a les 14 h i des de les 17 h fins a les 21 h. Dues vegades al mes, s’hi poden fer donacions de plasma. També es duen a terme donacions de sang mitjançant unes 150 campanyes temporals en diferents equipaments i maratons de donació de sang.

Al marge de les maratons actuals, ERC també vols instar l’Ajuntament a impulsar, amb el Banc de Sang i Teixits, una campanya anual de donació específica a tota la ciutat, “amb diverses accions rellevants per impulsar el nombre de donacions i atraure donants per primera vegada”, ha ressaltat Maya.

