La Crida exigeix més mesures per reduir el sensellarisme a Sabadell

La Crida presentarà una moció en el ple municipal de desembre per reduir el sensellarisme a Sabadell, un problema que afecta unes 180 persones. “És una situació que s’ha aguditzat per la pandèmia, però que ja era crítica abans”, va lamentar la regidora Anna Lara.

La formació sol·licitarà que es treballi per tenir un “equipament urgent i transitori per a població en situació d’exclusió social-residencial” abans del 2024. D’altra banda, la Crida demanarà a la sessió plenària que el Govern municipal aprovi el Pla Local d’Habitatge, que creuen que estan “bloquejant deliberadament sense oferir cap alternativa”. “Portem dos anys i mig de mandat i encara no sabem quina planificació té el PSC pel que fa a l’habitatge”.

La dada del sensellarisme a Sabadell ha escalat un 38% respecte a l’any passat, quan constaven 130 persones en aquesta situació vulnerable. Són persones que viuen al carrer, en infrahabitatge –habitatges que no són adequats per a l’habitabilitat o que hi viuen massa persones– o en un allotjament temporal.

En el ple municipal, també demanaran que s’ampliïn i s’enforteixin els equips de carrer “intensificant l’acompanyament de les persones sense llar perquè se les connecti amb els serveis que necessitin”. A banda, volen que Sabadell tingui “equips de salut orgànica” que visitin les persones que viuen al carrer per atendre-les i recuperar la seva vinculació al sistema sanitari.

Publicitat