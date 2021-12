Una 'start-up' sabadellenca desenvolupa un assecador de xancletes antigèrmens

La ‘start-up’ sabadellenca Burüburan, ara anomenada Inva-Solutions, pren una nova dimensió després de sis anys de vida. La companyia ha ideat un nou assecador i higienitzador de calçat únic al món, principalment de xancletes, que a través de leds tipus C elimina els virus, bacteris i fongs que es puguin reproduir a les sabatilles de dutxa en menys de 90 segons. S’anomena Hypur i l’empresa ja n’ha venut 30 unitats, algunes d’elles a Amèrica.

Inva-Solutions ja havia creat Burüdry, ara Cliny (que també està actiu), però amb l’arribada de la Covid, la companyia va decidir anar un pas més enllà i treure al mercat Hypur. Cliny també és un assecador i higienitzador que elimina els microorganismes que es reprodueixen a les xancletes. Tanmateix, no té els leds tipus C i, per tant, no pot eliminar als virus o bacteris que puguin sobreviure sense humitat. “Aquesta és la principal diferència entre els dos. La intenció era treure Hypur el 2023, però la pandèmia ho ha avançat tot”, apunta el fundador i CEO de l’empresa, David Infantes.

Així mateix, els ginys d’Inva-Solutions ja estan presents en espais esportius, centres aquàtics, hotels i hospitals d’arreu de l’Estat, que són els seus principals clients. Tot i això, Infantes assegura que l’empresa té molt marge de creixement i que s’està trobant amb dificultats per donar a conèixer el seu producte. “Tot i que encara no tinc competència, costa fer arribar Hypur i Cliny als possibles clients”, admet Infantes.

Ell, però, té clar que els productes d’Inva-Solutions es faran un lloc ben aviat: “Totes les dutxes tenen un assecador de mans. Segur que d’aquí a poc temps també tindran un assecador de xancletes”, augura. L’objectiu és començar a tenir presència el 2022 principalment a tot Espanya i als països del nord d’Europa.

Fa vuit anys, David Infantes, emprenedor autodidacte que va estudiar FP d’Electricitat, es va llençar a fer realitat la seva solució amb una inversió d’uns 10.000 euros. Va haver de fer 40 prototips amb fusta per aconseguir el definitiu que eixugués i higienitzés les xancletes. Fa sis anys, va muntar l’empresa Burüburan, ara Inva-Solutions, amb el suport de Fluidra Accelera. La multinacional de les piscines no només va aprovar la seva idea, sinó que va aportar-li 250.000 per al seu desenvolupament inicial, a canvi d’una participació en el capital de la start-up. “Sense ells no estaria aquí”, conclou Infantes.

