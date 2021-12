Jéssica Albiach a Sabadell: "No busquem trobar culpables sinó sumar solucions"

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha recordat des del Parc del Nord de Sabadell que la nova coalició que s'estrena a la ciutat "ha de deixar enrere batalletes internes i egos individuals", per tal de poder "situar al centre de l'acció política les condicions de vida de la gent".

Albiach ha destacat que la nova coalició, on "hi cap tothom", ha de deixar enrere "les mirades del passat per tal de liderar les transformacions que necessita la nova època". Malgrat l'apel·lació a aquests nous paràmetres que ha identificat amb la globalització i el model econòmic, la líder d'En Comú Podem ha volgut recollir, com també ho han fet d'altres representats, "la tradició municipalista que va liderar l'alcaldia del dirigent del PSUC, Antoni Farrés. "Sabem d'on venim i on anem, som el que recollim la tradició republicana, feminista i ecologista", ha asseverat.

L'aposta pel "laborisme verd"

En conjunció, Albiach ha posat sobre la taula la urgència del "laborisme verd", una opció política que segons ha manifestat representa els postulats de l'actual ministra de Treball, Yolanda Díaz. Per tal de posar en el centre d'actuació, "la cura de les persones, els drets laborals i el pacte intergeneracional".

Davant la militància, la líder dels comuns també ha justificat la seva posició davant dels pressupostos de la Generalitat. "No són els nostres pressupostos, i en tres setmanes no retallarem les males inèrcies del passat, però en aquest moment no podíem no deixar de sumar davant el bloqueig de la Generalitat", ha asseverat.

Alhora ha defensat que el vot positiu als comptes era l'única manera de "blindar els serveis públics, l'escola i tenir més diners per a la indústria i l'habitatge". Albiach ha manifestat que aquests pressupostos són "imprescindibles per assegurar la recuperació social", ja que segons el seu pare han centrat una part majoritària de la inversió en els serveis públics. "Necessitem més trens i menys quart cinturó, més psicòlegs davant l'augment del risc de suïcidi, dentista públic, un impost per treballar l'obesitat infantil i més diners per la indústria i l'habitatge", ha desgranat la líder en l'acte d'aquest matí.

