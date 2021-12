Serà possible

[Per Gabriel Fernàndez, portaveu i alcaldable d'Esquerra Republicana]

El 27 de novembre sempre ha estat una data molt especial per a mi; enguany, encara més. Perquè els meus companys i companyes de partit a la ciutat m’han escollit en assemblea com a alcaldable. He estat l’únic que hi ha presentat candidatura, gest que interpreto com un reconeixement a la tasca feta aquests anys a l’Ajuntament, tant des del govern (Acció Social), com, ara, des de l’oposició.

I segurament, per la meva formació en l’escoltisme, valoro molt la confiança dipositada, la qual m’honora i em compromet, i és d’un gran valor per a mi perquè em reforça el lligam i la responsabilitat amb la ciutat. I perquè sé que aquesta confiança porta al compromís.

Sé, també, que formar part d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sabadell és ser hereus orgullosos del llegat d’homes i dones com Francesc Layret, Lluís Companys, Fidela Renom o Carme Forcadell, i dels alcaldes Ribé, Marcé, Miralles o Fernàndez. I sé que no estic sol: que formo part d’un projecte col·lectiu de persones amb valors d’esquerres, republicans i independentistes. Un equip de gent bona en el que fa i que, a més, és bona gent que s’estima la ciutat i el país.

Per això, del tot convençut, he fet el pas endavant: em poso al servei de Sabadell, al costat de la seva gent visqui on visqui, de tots els barris de la nostra ciutat. Una ciutat nascuda de la suma de lluites col·lectives veïnals, sindicals, i culturals. Una ciutat que sap que la seva millor història l’expliquen l’esforç, la tenacitat, l’empenta de generacions d’homes i dones nascuts a Sabadell, i, també, la força dels qui hi han arribat des d’altres llocs. Una ciutat on càpiguen totes les diferències, però cap desigualtat!

I entomo l’encàrrec de ser el proper alcalde republicà de Sabadell per fer realitat els compromisos que assumiré —i assumirem— amb els ciutadans; l’encàrrec de liderar un govern que treballi per millorar la vida de tothom. Per fer de Sabadell una ciutat pionera, políticament determinant i el millor laboratori de polítiques públiques republicanes: una ciutat atractiva per viure-hi i gaudir-ne, orgullosament sabadellenca i capital.

El 2023, dels últims 24 anys, els mateixos de sempre hauran governat Sabadell durant 20 anys. Qui ara ostenta l’alcaldia, durant 16 anys d’aquests 20. Els de sempre saben que, d’aquí a 18 mesos, només ERC pot guanyar-los i liderar un govern republicà. El construirem amb altres forces republicanes locals, de via àmplia, com a millor garantia per desenvolupar un veritable projecte de ciutat àmpliament compartit i consensuat, que ens tregui de la situació que la ciutat pateix des de fa tants anys i que no ens deixa avançar.

I nosaltres sabem que som i representem els qui fem realitat coses com el soterrament dels Ferrocarrils, el parc del Nord, el Portal Sud, les dues noves plantes del Taulí, el CAP de Can Llong, l’escola Virolet, l’institut Arraona, la renovació de més de la meitat dels autobusos, el creixement de la plantilla de la policia, la compra de patrimoni, la solució per al Passeig, les sancions a les elèctriques, el referèndum de l’1-O, l’increment de beques menjador, el parc de les Aigües...

I els qui, quan som oposició, no deixem que enviïn els nostres diners a Madrid, fem costat als treballadors de Correus, exigim l’obertura i la millora de les oficines del SEPE, defensem el Gimnàs Municipal o proposem 182 mesures per superar la crisi de la Covid. Som els qui no ens deixem comprar pels de sempre; senzillament, perquè no estem en venda. I n’estem orgullosos.

Encetem, doncs, el camí per fer realitat la victòria republicana a Sabadell. I això serà possible si escoltem la gent humilment i deixem que ens conquereixi el cor. L’únic canvi possible ha començat: entomem el repte de sumes i complicitats, i ho farem per Sabadell, per la seva gent. Per i per a tothom.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

