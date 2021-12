El Trio Ludwig assalta el Principal

Considerada com una de les formacions més destacades de l’actualitat, el Trio Ludwig té com a vocació principal aprofundir en l’obra de Beethoven. Tot i això, en aquest concert ens proposen un programa configurat per obres de S. Rakhmàninov (com per exemple Trio Élégiaque núm. 1 en sol menor) i de Txaikovski (Trio en La menor op. 50 P. I.).

El concert, organitzat per Joventuts Musicals, tindrà lloc al Teatre Principal aquest divendres, 17 de desembre, a les 20 h. El preu és de 20 € per a no socis i el 50% (10€) per a socis, ja que es tracta d’un concert extraordinari.

A més a més, Joventuts Musicals va presentar ahir els concerts de Música al Saló de gener del 2022, que tindrà lloc el dia 26 amb el concert Mare Natura, a càrrec de Laura Eparza i Carlos Esteban. El concert de la Temporada de Cambra serà de la Cobla Mediterrània, el dia 14, sota la direcció de Bernat Castillejos (20 h).

