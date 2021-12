La vacunació de 5 a 11 anys a Sabadell es farà al CAP Concòrdia

La vacunació dels infants de 5 a 11 anys començarà aquest dimecres, 15 de desembre, i a Sabadell es farà en un punt en concret: el CAP Concòrdia (pl. Sant Agustí, s/n). És un dels dos centres d'atenció primària on es concentra la pediatria de la zona nord.

El Departament de Salut ha informat que aquest serà el punt de vacunació del col·lectiu de 5 a 11 anys, però no descarta que n'hi hagi més pròximament. En aquest cas només s'administrarà la vacuna amb cita prèvia, demanada prèviament a través del web VacunaCovid o de l'enllaç que Salut enviarà a totes les persones de qui tingui el telèfon mòbil de contacte.

En el cas que els infants que es vacunin sense estar acompanyats dels seus pares –per exemple, per àvies i avis- ho podran fer si presenten un document de consentiment informat, tal com es va preveure amb la vacunació d’adolescents d’entre 12 i 15 anys.

A part de Sabadell, al conjunt de la regió sanitària Metropolitana Nord hi haurà 11 punts de vacunació pediàtrica (PVP) més. A Terrassa, per exemple, es farà tant a l'Hospital com a la Mútua; i a Cerdanyola, al consultori local Fontetes.

Quina vacuna rebran els infants?

Als infants se’ls administra la mateixa vacuna de Pfizer que als adults, però la dosi per a aquesta franja d’edat és un terç (10 micrograms) de la que s’administra als adolescents i adults (30 micrograms). La dosi és la mateixa per un nen o nena de 5 anys que per un o una d’11 anys i caldrà administrar-ne dues dosis separades per 8 setmanes.

Pel que fa als infants amb antecedent d’infecció per COVID –amb test d’antigen, PCR oserologia positiva- es vacunaran amb una sola dosi a partir de les 4-8 setmanes després del diagnòstic de la infecció o la data d'inici de símptomes; en cas de tenir infecció després d'haver administrat la primera dosi, es completarà la pauta amb una segona quan hagin transcorregut 4-8 setmanes de la infecció.

Per últim, els que facin 12 anys en els propers mesos es vacunaran amb una dosi de vacuna contra la COVID-19 pediàtrica; si en compleixen 12 entre la primera i la segona dosi, aquesta darrera serà una dosi d'adults.

