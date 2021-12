Les llambordes centenàries del carrer de la Indústria es conservaran al Museu d'Història

El Museu d'Història de Sabadell conservarà una mostra de les llambordes del carrer de la Indústria, al Centre. Les obres de transformació del primer tram d'aquesta via en un espai amb prioritat per a vianants han fet aflorar les llambordes que s'hi van posar entre el 1922 i el 1925, per tant, fa pràcticament cent anys, segons consta a la documentació de l'Arxiu Històric de Sabadell.

L'any 1881 es va començar a obrir el carrer de la Indústria pel carrer de l'Estació, traçat que es va completar el 1908 arribant al carrer de Sant Joan. Enmig, hi ha un ampli ventall d'edificis històrics, part principal de la nova ruta modernista que ha començat a difondre l'Ajuntament per donar a conèixer aquest patrimoni. Són casals benestants, despatxos tèxtils o centres educatius, com l'escola Sagrada Família, alguns ara reconvertits en equipaments, com el Despatx Lluch, o oficines, com és el cas de l'Hotel Suís. Tots dos són obra de Juli Batllevell, arquitecte municipal que va completar el traçat del carrer.

Des del Museu d'Història apunten que és "molt probable" que aquestes llambordes provinguessin de les pedreres de Caldes de Montbui, on fins als anys seixanta del segle passat hi havia una important extracció de grava i fabricació de llambordes que van servir per urbanitzar molts carrers de poblacions catalanes, inclosa Barcelona, però també d'Espanya, com Saragossa, i fins i tot de San Francisco, als Estats Units.

