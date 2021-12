El pati de la Casa Duran quedarà obert al públic de forma permanent en els pròxims mesos. L'Ajuntament de Sabadell, a través de l'Oficina de Promoció de la Ciutat i Turisme liderada per Junts, treballa per obrir aquest edifici emblemàtic a la ciutadania.

L'obertura d'aquest espai permetrà esponjar el tram on s'ubica al carrer de Sant Joan, al Centre, molt concorregut tant per vianants com vehicles. El projecte generarà una vorera més àmplia i hi haurà alguna cadira o banc per seure. A més, permetrà posar en valor, perquè serà més visible, tant la casa com la figuera del pati. De moment, però, no hi ha calendari.

El Govern preveu convertir la Casa Duran en l'Oficina de Turisme del municipi al llarg de l'any vinent per potenciar aquesta vessant. Per fer-ho caldrà fer algunes obres d'adequació, expliquen fonts municipals, i serà en aquest punt on s'inclourà l'obertura del pati. Pel que fa a aquest punt concret, el més significatiu serà retirar el mur que hi ha actualment i 'amaga' l'històric edifici al seu darrere.

Aquestes obres també repercutiran en la millora del carrer de la Indústria, ja que encara que siguin dos projectes diferents, aquesta via comença davant la Casa Duran i es troba en ple procés de transformació en una plataforma única.

L'executiu es planteja ara allargar el tram de plataforma única del carrer de la Indústria fins a la Casa Duran, escassos metres més. Tal com s'estan fent les obres ara, el carrer de Sant Joan, que és el que els separa, es mantindria com està i la plataforma única començarà a l'inici del que pròpiament és Indústria. Segons l'Ajuntament les obres del carrer Indústria avancen al ritme previst i acabaran el mes de març.

Publicitat