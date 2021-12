El Taulí prohibeix totes les visites als pacients ingressats pel repunt de la pandèmia

El Taulí prohibirà totalment les visites als pacients ingressats a l'hospital pel repunt de contagis de coronavirus. La mesura s'aplicarà a partir d'aquest dijous, 16 de desembre.

L'hospital activa així novament un dels mecanismes que des de ja fa mesos té en marxa la corporació sanitària com a mesura de prevenció de la pandèmia, que consisteix en restringir les visites segons la incidència acumulada de la Covid-19.

Des de l'1 de desembre les visites ja estaven limitades a una persona per pacient i durant unes hores determinades; ara, la restricció puja un esglaó més i ja no estaran permeses les visites a les persones hospitalitzades. La corporació sanitària es compromet a posar-se en contacte de manera individualitzada per assegurar la comunicació amb els familiars.

En els últims set dies, a l'àrea del Taulí (Vallès Occidental est), aquest indicador és de 262,77 casos per cada 100.000 habitants, i 503,76 a 14 dies vista. La restricció de les visites es decideix en funció de la situació del coronavirus entre la població i -no només- segons en quin punt es troba l'hospital. Actualment al Taulí hi ha 25 pacients hospitalitzats per aquesta malaltia, mentre que a Sabadell els contagis s'han multiplicat per set respecte el mes anterior, passant de 206 a 1.458.

