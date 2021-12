Les ciutats de l'Arc Metropolità, que inclou nou municipis de la Gran Barcelona, han acordat amb el Govern de l'Estat la signatura d'un protocol per canviar la política d'habitatge actual. L'entesa posa les bases per equiparar les condicions i el finançament de la segona corona de Barcelona amb els municipis de l'Àrea Metropolitana, on ja s'ha tancat un pla específic dotat amb 5,4 milions d'euros.

L'Estat s'ha aliniat amb els interessos dels municipis en una reunió celebrada aquest dimecres al Teatre Principal. En la trobada han assistit l'alcaldessa i presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, Marta Farrés, altres alcaldes i regidors metropolitans, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, juntament amb altres responsables del Govern de l'Estat, com la delegada de l'executiu a Catalunya, Teresa Cunillera.

Entre les ciutats representades, hi ha Sabadell, Terrassa, Granollers i Mataró. Totes coincideixen en l'efecte contagi de la pujada de preus a la capital catalana, especialment en el mercat del lloguer, i volen incidir en les polítiques dictades des de Barcelona i Madrid.

El preu del lloguer s'ha encarit un 25% a Barcelona ciutat en una dècada, segons el portal immobiliari Idealista (novembre 2020). Ciutats properes a la capital, com Sabadell, han experimentat un creixement similar (+20,4%) en el mateix període. El que mostren les dades ha estat reconegut per la mateixa ministra, que ha qualificat l'accés a l'habitatge com un dels "problemes principals", especialment per als col·lectius vulnerables i els joves. "Signarem un acord properament que reculli les necessitats de les ciutats de l'entorn metropolità", ha assegurat Sánchez. Per a Farrés, la trobada d'avui ha significat donar "els primers passos per treballar plegats" en matèria d'habitatge.

L'acte d'avui ha estat més una posada en escena –l'escenificació que hi ha interessos en comú–que no pas de fets o concrecions. Els municipis encara han de definir les línies fonamentals del protocol amb l'Estat i s'han emplaçat a fer-ho en els propers mesos.

Entre les mesures, es vol forçar l'increment de les promocions d'habitatge públic, oferir més ajuts als col·lectius més vulnerables i oferir "garanties" als petits propietaris. Així mateix, el protocol també recollirà un projecte específic per a la rehabilitació energètica dels edificis. A Sabadell, sis de cada deu edificis tenen més de 40 anys. Així mateix, la ministra s'ha compromès a culminar el procés d'aprovació de la llei per al dret de l'habitatge i a incloure les necessitats dels grans ciutats en la nova norma.

Infraestructures pendents, sobre la taula

Abans de la trobada, s'ha realitzat la recepció oficial de la ministra a l'Ajuntament, en què han assistit regidors del Govern i de l'oposició. Allà, han intercanviat unes paraules amb els portaveus municipals. S'ha produït una conversa a tres entre la ministra, Farrés i el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez. Així mateix, el líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas, s'ha adreçat a Sánchez i li ha demanat avançar en la connexió de la Ronda Oest (C-58c) amb Castellar del Vallès. "És una obra del tot necessària i clau pel projecte de remodelació de la Gran Via", defensa el regidor.

