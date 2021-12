La quarta edició de Ciència per Nadal es pregunta com és una dieta equilibrada

La quarta edició de Ciència per Nadal a Sabadell reflexionarà aquesta setmana sobre el coneixement que ha generat la ciència per avaluar i decidir a l’hora de triar el que mengem. La iniciativa, de la secció de Ciència i Tecnologia de la Fundació Bosch i Cardellach (FBiC), el Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell-St. Quirze i l’Ajuntament de Sabadell, oferirà dues xerrades, amb la ponència del doctor en Química per la UB Claudi Mans, el dijous 16 i el divendres 17 de desembre.

El dijous serà el torn de la conferència-col·loqui 'Com hem de triar què mengem?', adreçada a tots els sabadellencs, que es podrà viure presencialment a les 19h la seu de la FBiC, al carrer d'en Font, número 1, o a través d'aquest enllaç. L'endemà, divendres, està programada la ponència 'Com és una dieta equilibrada?', un acte conduït per la periodista sabadellenca Elisabet Carnicé que tothom que vulgui podrà seguir (enviant un correu a secretaria@fbc.cat). Hi participaran el Col·legi Sagrada Família i l'institut Arraona, l'institut Sabadell, l'institut Pau Vila, l'institut Vallès i l'institut Escola Industrial.

Al voltant de mig miler d'estudiants dels sis centres educatius porten des de l’inici del curs treballant el tema a partir de diversos recursos pedagògics, sota la coordinació del ponent doctor Claudi Mans. El projecte Ciència per Nadal a Sabadell té com a finalitat familiaritzar els ciutadans amb els mètodes que fa servir la ciència per generar coneixement. El tema d’enguany, 'Com és una dieta equilibrada?', "s’ha triat per aprofundir en com treballa la ciència, i quin coneixement ha generat per poder avaluar i decidir a l’hora de triar el que mengem", assenyalen des de la FBiC.

També han participat en el projecte de recerca europeu Harnesstom, destinat a dissenyar un tomàquet d’amanir amb les millors característiques sensorials. Els alumnes també han gaudit d’una conferència sobre l’aplicació de l’estadística a la presa de decisions en la ciència, a càrrec del doctor Xavier Bardina, professor del departament de Matemàtiques de la UAB.

Ciència per Nadal a Sabadell té per objectiu contribuir a difondre entre els ciutadans què vol dir que la ciència està darrere una teoria i evitar confusions amb informacions inexactes o falses.

Ciència per Nadal creix cada any

Fins ara la iniciativa Ciència per Nadal a Sabadell havia focalitzat el seu àmbit d’actuació en els centres docents de la ciutat, però en el seu quart any de vida i després de l’èxit aconseguit entre els estudiants, els organitzadors han programat una activitat en forma de conferència-col·loqui adreçada específicament al públic sènior. Es tracta de la conferència-col·loqui 'Com hem de triar què mengem?'.

De fet, l’ambició de l'organització és que el projecte sigui assumit progressivament per tots els sabadellencs, convertint-se en una activitat rellevant en l’agenda cultural de la ciutat. A través de la revisió de casos concrets de generació de coneixement científic, es pretén que els ciutadans coneguin les peculiaritats de la manera de treballar dels investigadors, i sobretot, aclarir què significa i quin abast té aquest coneixement.

En la seva quarta edició el projecte ha aconseguit l’adhesió d’un nombre creixent d’entitats sabadellenques o comarcals, vinculades a la ciència i a la tècnica: Gremi de Fabricants de Sabadell, Delegació al Vallès Occidental del Col·legi de Metges de Barcelona, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i Balears Filial del Vallès Occidental, Enginyers Industrials de Catalunya-Delegació Vallès, Fundació Miquel Agustí, Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i L’Astronòmica de Sabadell.

Totes les entitats s'han mostrat interessades a divulgar com treballa la ciència, saber el perquè dels seus mètodes de treball i, també, explicar perquè el coneixement científic es va modificant amb el temps, quan nous experiments afinen més les teories.

