Tarda caòtica a l'AP-7. El Servei Català de Trànsit informava a les 14.20,h que hi havia 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Badia del Vallès-Sabadell en direcció a Terrassa per culpa d'un accident, que ha obligat a tallar un carril de l'autopista durant més d'una hora. També s'ha vist afectada la B-30, en sentit sud, a Barberà del Vallès. La circulació de vehicles, a les 16.30h, encara no s'havia normalitzat.

De fet, els problemes a l'AP-7 s'han agreujat per un accident a Cerdanyola del Vallès, que també ha obligat a tallar un dels carrils de la via. Trànsit informa a les 16.20h que hi ha més de 10 quilòmetres de cua.

L'incident també ha afectat el sentit contrari de la via, on hi ha retencions per culpa de l'efecte badoc.

