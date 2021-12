Mor Francesc Llonch, director de Càritas Diocesana de Terrassa

El director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Francesc Llonch, ha mort aquest dimecres, 15 de desembre. Nascut a Castellar del Vallès el 1947, ha tingut una llarga vinculació amb Sabadell i el conjunt de la comarca.

Llonch era enginyer tèxtil de professió i entre els anys 1994 i 1998 va ser president del Gremi de Fabricants de Sabadell i membre de la Junta i Comitè Executiu de Foment del Treball. També va ser conseller de la Companyia d’Aigües de Sabadell CASSA, patró de la Fundació per la Indústria i membre de la junta directiva de la patronal Texfor.

Llonch havia accedit al càrrec el 2 de juliol del 2019, nomenat per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, aleshores bisbe de Terrassa, en substitució de Salvador Obiols. En aquests 29 mesos, Llonch ha continuat el treball de consolidació de l’acció de Càritas Diocesana i la coordinació amb les parròquies, a més de la col·laboració amb altres entitats, “posant sempre la persona al centre de l’acció i vetllant en tot moment per l’acompanyament de totes i la seva dignitat com a fills de Déu”, asseguren des de Càritas.

Li ha tocat la tasca no fàcil de liderar l’entitat fent front a la Covid-19, incrementant notablement l’acció de Càritas i l’atenció a les persones més vulnerables en un entorn social de desconcert i incertesa.

En un comunicat, Càritas el recorda com “un home proper, empàtic, atent, amb il·lusió per construir un món millor i més just que abraci tothom. Tot i la malaltia que se li va detectar en el seu moment, ha volgut continuar la seva dedicació a l’Església a través de Càritas fins que les forces li ho han permès”.

Capella ardent

La capella ardent està situada en el Tanatori de Sabadell (ronda d’Orient, 71), dijous dia 16 a partir de les 18 h i divendres dia 17 des de les 9.45 h fins a les 13.30 h. Mons. Salvador Cristau Coll, administrador diocesà i bisbe electe, presidirà les exèquies que tindran lloc el divendres dia 17 de desembre a l’església parroquial de St. Fèlix a les 16.30 h.

