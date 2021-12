Plàcid Garcia-Planas: "Si m'han de segrestar, que siguin els talibans abans que l'Estat Islàmic"

L'Associació cultural de Junts per Sabadell va convidar aquest dimarts al vespre el periodista sabadellenc Plàcid García-Planas. El reporter de guerra va explicar la seva experiència a l'Afganistan, a través de fotos "i no d'anàlisi sinó de sensacions". A la conferència va assistir-hi el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, Francesc Baró i Oriol Vega, entre altres representants de la formació política local.

García-Planas va compartir amb la cinquantena llarga d'assistents les particularitats del país a través de les imatges del fotoperiodista Guillermo Cervera. Abans, el periodista va explicar la relació amb l'Afganistan, un vincle que ve des de l'inici de la democràcia a Espanya: "El meu pare, empresari tèxtil, l'any 76 va anar a Kabul a vendre roba fins al 79, coincidint amb l'arribada dels soviètics. La millor definició me la va fer ell: l'Afganistan és el clavegueram de la indústria tèxtil britànica", detallava.

Des de la seva arribada per primera vegada l'any 2010, García-Planas va viure diverses experiències, amb final feliç, com patrullar amb l'exèrcit nord-americà, infiltrar-se a reunions entre els dos bàndols, reunir-se amb un governador o veure com l'exèrcit americà s'apropiava d'opi i marihuana. Tot i haver viscut en sòl bèl·lic, Garcia-Planas va assegurar que "vull tornar-hi. La pitjor guerra que he tingut és quan els okupes van entrar a casa meva".

Sobre la situació actual, amb el control dels talibans, el reporter va assegurar que compartia l'opinió de Joe Biden sobre la retirada de les tropes vint anys després de l'arribada nord-americana: "Si els soldats afganesos no estan disposats a lluitar... Al final la guerra la porten els mateixos afganesos. L'Afganistan tomba imperis, sí, però si no dones la felicitat a la teva gent...", mentre precisava que davant d'un hipotètic segrest no tenia dubtes sobre en quines mans preferiria caure: "Sense cap mena de dubte prefereixo que em segrestin els talibans. Hi ha més antioccidentalisme amb l'Estat Islàmic".

