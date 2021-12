El Sabadell, 22 dies després del seu últim partit de lliga i 19 del de Copa, torna a competir una vegada superat el brot de Covid que va ajornar els duels contra UE Costa Brava i Betis Deportivo. Ho farà aquest diumenge (12 h) al Nou Castàlia davant un CD Castelló que va veure trencada una ratxa de 10 jornades sense perdre la setmana passada contra l'Andorra (1-3).

Serà l’últim duel d’un 2021 que no passarà precisament a la història en positiu: la pèrdua de la valuosíssima plaça de futbol professional i una actual situació molt delicada i inesperada en zona de descens a la Primera RFEF. Queda temporada per rectificar, és cert, però no es pot perdre el temps i una victòria al Nou Castàlia, un estadi que va passar de maleït a propici, significaria un cop d’efecte esportiu i també una bona dosi de moral per una afició que aquest any volia gaudir i està patint massa. Mereix un bon regal per endolcir una mica el Nadal.

Pedro Munitis reconeixia que aquesta setmana havia estat "molt densa en continguts" en l'objectiu de transmetre les seves idees futbolístiques i també el missatge de positivisme que vol inculcar als seus homes per sortir del forat. És conscient del potencial del Castelló i per combatre'l apunta dues facetes: "saber diferenciar les fases del joc per ser forts defensivament i també és clau ser molt més agressius en atac, a la porteria contrària".

Encara que no ha tingut els entrenaments que voldria, el tècnic ha pogut veure gairebé la totalitat de la plantilla en acció contra Andorra i At. Sanluqueño (Copa). Ara té més dubtes o ho veu més clar? "Penso que els jugadors van competir a un bon nivell i tots estan preparats per ser titulars. Ara em tocarà decidir des de l'objectivitat". Aleix Coch, recuperat, podria ser la principal novetat mentre Toni Gabarre és baixa. Per cert, el seu nom i el de Moha han aparegut com a candidats a deixar la plantilla segons la web cazurreando.com. al mercat d'hivern. També es parla del possible interès per Pedro Martín o fins i tot Pol Ballesteros (Nàstic). Rumorologia.

Amb el desgast de la Copa i tres baixes. Així afrontarà el Castelló el duel. El seu tècnic Sergi Escobar perd per sanció a Sibille, Bilal i Koné. L’equip castellonenc, que també es va veure sacsejat per un brot de Covid, vol tornar al bon camí de la mà del veterà Pablo Hernández, l’estrella de l’equip. Amb 36 anys va voler participar d'un projecte del qual n'és protagonista també des de la faceta institucional. Va deixar el Leeds per convertir-se en la referència d'aquest Castelló que ja s'ha colat en la zona de privilegi amb un partit pendent contra el Vila-real B. Un altre jugador important és Mario Barco, màxim golejador amb 4 dianes. El partit serà dirigit pel col·legiat Rubén Ruipérez Marín, del Comitè castellà-manxec. Va dirigir el dramàtic Sabadell-Cultural Leonesa del play-off d'ascens a Marbella.

Més d'una cinquantena de seguidors sabadellencs han adquirit entrades anticipades per donar suport al conjunt arlequinat al Nou Castàlia. Els que viatgin amb el bus promocionat pel club i les penyes podran gaudir d'una paella gratuïta, convidats per la Federació de Penyes del club castellonenc en una trobada de germanor.

