La febre pels tests ràpids deixa les farmàcies sense estoc a les portes de Nadal

A menys de 10 dies per Nadal, diverses farmàcies de Sabadell s'estan quedant sense estoc de tests ràpids d'antígens del coronavirus per la gran demanda que hi ha. Hi ha alguns establiments on aquesta semtana ja s'han quedat sense, i d'altres veuen com no tenen garantit el subministrament.

La farmacèutica Isabel Pons, de la farmàcia Pons Samaranch (Centre) apunta que "aquesta setmana no n’hem tingut i cap distribuidor en té". El problema afegit és que no és una manca d'estoc puntual sinó que els proveïdors els diuen que no en tindran fins el 27 de desembre, passat Nadal.

Tant Pons com altres farmàcies consultades coincideixen en què aquests dies han doblat les vendes. El perfil del comprador és variat, ja siguin persones que fan trobades amb amics o familiars, pares o mares d'alumnes o per pròpia precaució. I la previsió, com apunta Anabel Guerrero de la farmàcia Maria Teresa Lopera (les Termes), és que en els pròxims dies augmenti la demanda perquè "moltes persones els volen per tranquil·litat i perquè com que quan truquen al CAP no els agafen el telèfon, recorren a aquesta opció".

El farmacèutic Carles Ferrer, de Campoamor, comparteix que aquests dies "hi ha més demanda i, de moment, problemes de subministrament". De dos o tres tests ràpids venuts cada dia la setmana passada, aquesta han passat a vendre'n sis o set.

Publicitat