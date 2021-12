Nova vida pel xamfrà entre Tres Creus i Sant Llorenç

La cantonada del carrer de les Tres Creus i Sant Llorenç, al Centre, inicia la transformació que convertirà aquest solar en un edifici pioner en matèria de sostenibilitat i on la vegetació tindrà un gran protagonisme. La promotora immobiliària Iona Projects S.L. ja comercialitza els 32 habitatges que es construiran a l’espai on ara ja només quedava la casa de la família Colomer i també hi havia hagut la del notari Led. El projecte també suposarà un canvi significatiu al carrer Tres Creus, ja que la façana de l’edifici s’endarrerirà i quedarà alineada de la mateixa manera a tot el tram entre Concepció i Sant Llorenç. I es recularà la cantonada cedint superfície a l’espai públic a mode de xamfrà.

Històricament, en aquesta cantonada hi havia hagut les típiques cases angleses de Sabadell, que es van anar enderrocant amb el pas del temps. L’única que actualment queda dempeus i que s’enderrocarà pròximament és la de Tres Creus, 77, que correspon a la família Colomer, data del 1900 segons el registre del cadastre.

La vegetació, protagonista

El nou projecte residencial és obra del despatx sabadellenc SausRibaLlonch i recull l’interès pel verd urbà i el llegat d’aquesta casa. D’entrada amb el nom, ja que la promoció es diu Setanta-set, i també perquè hi haurà molts elements de vegetació i jardineria, tant als espais comunitaris com l’escala i al jardí interior. L’arquitecta Roser Saus destaca que “vam apostar clarament per un gran tall obert a l’edifici que inclou els recorreguts verticals i permet lligar l’espai verd de l’interior d’illa amb l’espai públic”.

Per la seva part, el responsable comercial de la promoció, Andreu Edo, apunta que el projecte arquitectònic “és d’un altíssim nivell creatiu i tècnic, ple d’innovacions, sostenible i ecològic”. I apunta que Saus té una “capacitat de crear espais i volums brutal i un bon gust”. Aquest projecte, afegeix, el fa en un moment en què ha fet moltes promocions i li ve en un moment ideal, és un projecte que està molt bé i serà un benefici per la ciutat”.

Pel jardí s’ha conservat un esqueix de la buguenvíl·lia que hi havia a la banda Sant Llorenç i que s’ha hagut de treure per replantar-la. Alhora, al pati interior hi haurà grans jardineres amb arbres visibles en tots els recorreguts. “El conjunt format per la gran obertura a carrer, l’escala, i la paret verda que l’acompanya a mode de teló de fons, són els protagonistes indiscutibles de l’edifici”, subratlla Roser Saus. Vist des del carrer, semblaran dos edificis units per l’escala enmig.

Les obres ja estan en marxa i es preveu que el nou edifici estigui acabat a principis del 2024.

Què passarà amb el mural del Tinín?

El mural exterior de Tintín no es podrà recuperar. Ocupa gran part del mur que dóna al carrer Sant Llorenç, i el va fer l’artista local Werens el 2014 per iniciativa de l’Associació de Tintinaires de Sabadell, Moulinsab, amb motiu dels 50 anys de la primera publicació de Tintín en català.

