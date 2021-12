L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha sigut elegida presidenta del congrés extraordinari del PSC. L'acte que se celebra avui a Barcelona hi ha reunit a la militància per escollir el pròxim secretari general del socialisme català.

Durant la seva intervenció, Farrés ha fet gala del municipalisme per tal d'interpel·lar al govern de la Generalitat. "Els alcaldes i alcaldesses no podem fer veure que no existim, necessitem que la Generalitat no ens ignori". L'alcaldessa ha recordat la necessitat de reconduir la situació de l'atenció primària i a les escoles per tal que "torni a ser centres educatius de convivència", alhora que acusava d'altres forces polítiques d'utilitzar-les per fins partidistes. Per acabar ha demanat al Govern un augment dels recursos per tal de deixar d'identificar-se com a "gestors de la misèria".

🌹 Un PSC fort als municipis és també un PSC fort a Catalunya. Els municipis necessiten: ✅ Més recursos

✅ Atenció primària

✅ Inversions

✅ Llocs de feina

✅ Més seguretat i convivència 🗣 @socmartafarres: “Creiem en la força del municipalisme”#GovernarCatalunya#PSC/❤️ pic.twitter.com/GeNVTP7OL2 — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) December 18, 2021

