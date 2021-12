Gairebé 1.400 participants a la cursa de la UAB per la Marató de TV3

Gairebé 1.400 participants a la cursa i caminada solidària de diumenge de la UAB i l'Ajuntament de Cerdanyola en suport a la Marató de TV3, dedicada enguany a la salut mental. De Sabadell, hi va haver més de 140 persones inscrites.

Els guanyadors en la cursa llarga, la d’11,6 km, van ser Carles Pérez Guallar, en la categoria masculina, i Marta Sabaté Tormos, en la categoria femenina. Pel que fa a la cursa de 6 km, els guanyadors van ser Alex Nuñez Leal i Núria Selva Torras, respectivament. La cita esportiva estava organitzada amb la col·laboració d'Applus+ Laboratories.

Hi havia un 26,3% de participants de Cerdanyola del Vallès, un 19,7% de Barcelona, un 11,6% de Sabadell, un 10,6% de Sant Cugat i un 6,47% de Terrassa.

Als gairebé 1.400 participanys cal sumar-hi els 80 que es van inscriure a la cursa virtual, que encara restarà oberta uns mesos més. També hi van participat 120 voluntaris, coordinats per la Fundació Autònoma Solidària (FAS). També hi havia una modalitat de cursa de 500m per a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa als inscrits de la UAB, per facultats, destaca en primer lloc, quan a nombre d'inscrits, la Facultat de Ciències, seguida de la de Medicina i a continuació, empatades, la de Biociències i l'Escola d'Enginyeria.

La cursa es va desenvolupar amb totes les mesures de seguretat davant la pandèmia. La sortida i arribada va ser, com cada any, a la Vila Universitària, al campus de la UAB. El recorregut va passar per davant del Sincrotró Alba, situat molt a prop del campus, per tornar a entrar al campus, travessar l'Eix central per l'espai SIS i arribar a la Vila Universitària.

Entre els participants s'hi van poder veure corredors federats, esportistes aficionats, famílies, personal, professorat i estudiants universitaris, d'entre els quals el mateix rector de la UAB, Javier Lafuente, així com el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, o com l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón.

Durant les 10 edicions de la cursa de la UAB hi han participat un total de 13.500 persones, que han contribuït, amb el seu esperit esportiu i solidari, a ajudar a la investigació en la recerca en els diferents àmbits que ha escollit cada any La Marató de TV3. Durant aquests 10 anys ha recaptat un total de 150.000 euros, que s'han donat a La Marató de TV3 any rere any.

Cursa de la UAB virtual

Pel que fa a la modalitat virtual de la cursa de la UAB, s'hi pot participar des de l'1 de desembre fins el 10 de març, en la cursa d'11,6 km, a la cursa i caminada de 6 km, a la cursa de 500 m de mobilitat reduïda i als reptes i modalitats que cadascú es plantegi, ja sigui de manera individual o col·lectiva. Les inscripcions es fan a través de l'app d'AmicsUAB. És activa des de l'1 de desembre.

