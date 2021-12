Si anem al diccionari, i deixem per un moment les premisses figuratives o el fantasma democratitzat de Shakespeare, la definició d'espectre diu així: representació de la descomposició d'una ona composta per ones simples. Doncs bé, aquesta definició abstracta ha sigut premiada amb el primer premi de la VII Mostra d'Art Emergent de Sabadell, mitjançant la transposició que l'artista Marta Pareja ha fet dins d'un collage íntegrament de segells. L'obra presenta una seqüència on els rostres del dictador Francisco Franco, i el del seu hereu a la prefectura de l'Estat, Joan Carles I, se superposen en dos ones complementàries traspassades pel canvi de color.

Una expressió per tal d'identificar la continuïtat d'un element que es desintegra sense deixar d'existir. "La paraula <espectres> fa referència a la idea de fantasma o aparició, i és que no és fútil que fou el mateix Franco el que va determinar l'estructura de l'Estat en la qual avui vivim immersos -afirma Pareja -. En definitiva, una sentència al més put estil gatopardista (que tot canviï perquè res ho acabi fent realment), feta a través de nous materials i narratives, raó de ser de quelcom emergent.

En la mateixa jornada, també va ser guardonada amb el premi Escola Grisart, Victòria Rovira. La fotògrafa presentava una imatge presa a Rojava (Síria), on hi apareixen tres milicianes fent exercís d'entrenament militar. La mostra en conjunt presenta un seguit d'obres ben heterogènies que combina la fotografia i el vídeo amb la plàstica i la maqueta. "Una oportunitat única perquè dins de l'exposició contemporània més important de Sabadell puguin conviure diferents expressions", afirma Núria Llorca, directora de la mostra.

