Un estudi reconeix l'excel·lència en inversió de Serveis Socials de Sabadell

Sabadell està entre les 37 ciutats amb més de 20.000 habitants de l'Estat que ha obtingut l’excel·lència en inversió de Serveis Socials. Així es desprèn de l’estudi fet per l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, que ha analitzat els pressupostos que l'Ajuntament destina a aquest àmbit amb dades corresponents al pressupost liquidat 2020 publicades pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Tal com es reflecteix a l’estudi, la inversió de l’Ajuntament de Sabadell en serveis socials va ser de gairebé 22,7 milions d’euros el 2020, situant-se en 104,83 euros la despesa per habitant.

Sabadell se situa, de fet, en el número 28 del rànquing. Municipis catalans com Terrassa (30), Esparreguera (24) o Barcelona (26) també han estat reconeguts. El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, sosté que “el govern municipal situa les persones i la lluita contra les desigualtats al centre de la nostra acció".

Per atorgar el grau d’excel·lència, l’estudi ha tingut en compte quatre criteris: que hi hagi una despesa superior a cent euroe per habitant l'any, que al pressupost de 2021 la despesa social per habitant no s’hagi reduït, que la despesa social en 2020 representés com a mínim un 10% del pressupost total –Sabadell supera l’11%– i que al Portal de Transparència del web municipal es pogués consultar el detall de la despesa destinada a Serveis i promoció social.

L’estudi ha analitzat les dades dels 369 ajuntaments majors de 20.000 habitants que han presentat la liquidació del pressupost al Ministeri dels 421 municipis de més de 20.000 habitants que hi ha a l'Estat espanyol.

Publicitat