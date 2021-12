L’historiador Jordi Serrano presenta el llibre ‘Carta a un republicano español’ a la Fundació Bosch i Cardellach

“Aquest llibre va dirigit a milers de republicans, a tota l’esquerra espanyola. És un crit d’alerta, a vegades un SOS“, definia l’expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell sobre el llibre Carta a un republicano español de l’historiador Jordi Serrano, presentat aquest dimarts al vespre a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach.

Forcadell, qui va reconèixer una especial il·lusió per poder conduir la presentació del llibre, va desgranar alguns dels trets principals d’una obra que “és sobre el procés, però no del procés: és més extens, amb antecedents i molt ben documentat. Sobre el procés hi ha molts llibres, però tan ben documentat com aquest, no. Parla molt poc de l’independentisme o independència”, va precisar. L’expresidenta va llegir diversos fragments que considerava interessants o curiosos, com la definició que feia Serrano de la sentència: “La instrucció està feta com si s’haguessin pres LCD”, va somriure.

Des de la proclamació de la Segona República fins a l’u d’octubre, passant pel franquisme i postfranquisme, gairebé noranta anys de la història entre Catalunya i Espanya, explicats amb ets i uts, sense renunciar a assenyalar quins són, segons Serrano, els tristos protagonistes d’aquesta situació: “Fa una crítica ferotge al PP, a qui responsabilitza d’aquesta situació a través de l’enginyer Federico Trillo, entre altres, com Convergència, a la dreta, i als poderosos. Com a bon republicà critica a la monarquia”. En resum, segons Forcadell, “la democràcia no es guanya un dia, sinó cada dia contra els poderosos, oligarques i la corrupció”.

“Surt des de la ràbia”

Serrano va reconèixer que Carta a un republicano español “surt de la ràbia a l’Estat Espanyol pel que ha fet a ella –Carme Forcadell– i a la resta”. 1200 notes i quatre anys de producció, ha estat el temps invertit a enginyar un llibre que “intenta posar-se a la ment d’un historiador d’aquí a trenta anys” i que compta amb un pròleg de Xosé Manuel Beiras Torrada “pare de dues generacions de lluitadors d’esquerres”. L’historiador sabadellenc analitza amb molt deteniment aspectes claus que estan marcant el context actual “dues generacions que han volgut explorar límits (fent referència al xoc contra l’Estat, el monstre)” es va mostrar optimista amb el futur posant en relleu les diverses victòries aconseguides: “Vam tombar la dictadura i l’any 85 tots els nens van anar a l’escola. Es va fer un referèndum i no van trobar ni una urna, enviant un missatge clar –El poble de Catalunya mira el monstre i el venç davant tot el món–”.

L’acte va comptar amb la benvinguda de la directora de la Fundació Bosch i Cardellach Isa Vega, i l’assistència de la portaveu del grup municipal d’Esquerra Repúblicana, Èlia Soriano.

