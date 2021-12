L’augment disparat de visites als CAP obliga Salut a prioritzar l’activitat

L’augment desbocat dels contagis del coronavirus ha provocat, de nou, la saturació dels Centres d’Atenció Primària (CAP) com ja ha passat en altres moments de la pandèmia. Si fa dos mesos, amb la pandèmia estabilitzada, cada dia un centenar de sabadellencs anaven al metge, actualment s’estan batent els rècords de visites diàries en aquests equipaments, amb més d’un miler d’usuaris. Percentualment l’increment és superior al 1.080% segons les dades del portal web oficial Dades Covid.

Alguns dies s'havien registrat xifres similars, però mai abans des que va començar la pandèmia el març del 2020 s'havien registrat tantes visites als CAP com ara. El rècord es va batre aquest passat dimecres 20 de desembre, amb un total de 1.952 visites a l'atenció primària sabadellenca. Dividides entre els 12 centres de primària de Sabadell, són unes 160 visites diàries a cadascun d'ells.

Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut prioritzarà l'atenció presencial dels casos de Covid, vacunació, les urgències no demorables, el servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i les revisions pediàtriques de nounats. Per la resta de qüestions es potenciarà un cop més la via telemàtica.

A través d'Internet, al web www.citapreviasalut.cat, es pot demanar i renovar la baixa laboral, el pla de medicació o fer consultes per símptomes de Covid-19. Tanmateix, el web i l'aplicació de La Meva Salut també permeten fer aquestes i altres gestions -com obtenir el passaport Covid-.

Qui pot rebre la dosi de record o tercera dosi?

Paral·lelament continua la campanya de vacunació, amb terceres dosis i de record, amb vacunes de Pfizer o Moderna, ja que s'ha deixat de posar AstraZeneca i la de Janssen és monodosi i en la segona dosi es combina amb Moderna o Pfizer.

A hores d'ara a Catalunya la vacunació està oberta per totes les persones majors de 5 anys, ja sigui per rebre primera o segona dosi així com la tercera o de record. Es pot demanar cita prèvia a https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/.

Si has rebut la vacuna de Pfizer o Moderna, podràs rebre la dosi de record almenys sis mesos després de rebre tenir la pauta completa, mentre que aquest termini es redueix a tres mesos en els casos de Janssen i AstraZeneca.