Un xamfrà amb molta personalitat

El sabadellenc Cisco Raurell ha recuperat una antiga postal amb una imatge quotidiana de la Rambla de Sabadell. Aquella Rambla del Caudillo que tenia a la cruïlla amb els carrers de Sant Pere i la República un punt de trobada per a molts sabadellencs.

Allà mateix hi havia l’estació dels Catalans i el quiosc-cafeteria La Cubana (a la fotografia, el local que hi ha obert a mà dreta); al seu costat, la Ferreteria Pugimartí, i, al davant, l’Hotel Espanya, entre d’altres. Però si alguna cosa li agradava a Cisco Raurell és que per tota la Rambla “hi havia moltes orquestres, des de la plaça del Doctor Robert fins al baixador de la Gran Via”. Al davant de cadascuna hi havia cadires de fusta on tothom podia seure a gaudir del concert, amb la bondat que “si no t’agradava un conjunt, te n’agradava un altre”.

Ara hi ha més bars que abans, i Raurell denuncia que “n’hi ha que es mengen gairebé quatre metres de la vorera i no pots ni caminar”. Quan no és cap de setmana, assegura que passar per algun tram de la Rambla “és complicat”.