La botiga d’electrodomèstics Ràdio Marc, situada al carrer de l’Escola Industrial, al Centre de Sabadell, tanca després de 75 anys d’activitat. L’emblemàtic establiment, fundat l’any 1951, abaixarà les persianes el pròxim 31 de desembre. El seu propietari, Francesc Garcia, es jubila i ningú donarà continuïtat a l’històric negoci. “Si la cosa hagués anat més bé econòmicament, potser no tancaria tan aviat la botiga. Tanmateix, la pandèmia ho ha accelerat tot. És el que hi ha, però estic feliç, perquè he gaudit molt durant tots aquests anys”, admet Garcia.

Ràdio Marc no ha pogut fer front a l’augment en els últims anys de les grans plataformes que venen productes electrònics. “Abans érem pràcticament els únics de Sabadell en el nostre sector. Ara, hem de competir contra multinacionals. Ha estat molt difícil, perquè els petits negocis juguem amb desavantatge”, explica Francesc Garcia. L’augment de compres per Internet des de l’arribada de la pandèmia tampoc ha ajudat Ràdio Marc a revertir la situació.

“Hi havia gent que no comprava pel canal digital, però des del març del 2020 això ha canviat. Molts dels clients que teníem abans ara ja no venen, perquè decideixen comprar per Internet”, assenyala el propietari de l’establiment. No obstant això, Garcia afirma que Ràdio Marc segueix tenint una nombrosa clientela fidel. “Hi ha molts clients que els sap greu que tanquem i que no saben on aniran a partir d’ara. Ràdio Marc ha sigut una botiga referent a Sabadell per a moltes persones”. De fet, hi ha una frase molt habitual entre els clients: “Si això no ho trobes a Ràdio Marc, no ho trobaràs enlloc”, exposa.

Fundada l’any 1951

Dit això, Ràdio Marc (les lletres de Marc fan referència a Material y Accesorios Radioeléctricos de Calidad) va ser fundada l’any 1951 per dos castellarencs: Francesc Graell Bacardit i Salvador Pujol Brossa. En els seus inicis, Ràdio Marc va obtenir una llicència per muntar ràdios i televisors, i més tard, en va aconseguir una altra per construir neveres, rentadores i tota mena d’electrodomèstics. L’actual propietari va començar a treballar a Ràdio Marc com a empleat. No va ser fins uns anys més tard que es va acabar fent càrrec del negoci fins a l’actualitat.

“A Ràdio Marc sempre hem intentat tenir un tracte proper amb els clients. Crec que la botiga ha sigut un referent a Sabadell i n’estic molt satisfet”, conclou Francesc Garcia.