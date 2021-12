Els comerciants, inquiets per les obres del nou Passeig: “Esperem no perdre clientela”

Les obres del nou passeig de la plaça Major, que s’iniciaran el proper 17 de gener, preocupen als comerciants de la zona. Si bé celebren que finalment els treballs tirin endavant, s’han mostrat inquiets sobre com afectaran vuit mesos d’obres davant el seu negoci. “Esperem que no ens afecti gaire, normalment les feines desmobilitzen part de la clientela esporàdica”, destaca Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre.

El propietari d’un bar de la zona, Sehmus Can, s’ha mostrat amoïnat per l’efecte immediat que les feines tindran sobre el consum. “Un entorn en obres no atrau el consum. Però és un bé per tothom”, creu. De la seva banda, Mercè Abant, propietària de la joieria Abant, considera que els pros pesen molt més que les contres: “Totes les obres afecten en un primer moment. Però tenim ganes de veure el passeig acabat”. El seu negoci ha estat testimoni de les últimes obres: des del perllongament dels FGC a la construcció del pàrquing soterrat.

“Un bé pel comerç i l’hostaleria”

Els afectats han sol·licitat a l’Ajuntament de Sabadell que es garanteixi l’accés als establiments i que “es gestioni de la millor forma i més ràpida possible”, explica Porta. Tot i això, apunta la satisfacció dels comerciants amb el projecte: “Aportarà dinamisme al teixit comercial un cop s’inauguri el nou passeig”, destaca.

La part central del passeig concentra les obres, de manera que no quedarà tallat al pas de vianants. Així i tot, algunes terrasses sí que es veuran afectades. En aquests casos, no es cobraran les taxes als establiments afectats, apunten fonts municipals.

Després d’una llarga espera per als diferents agents del Centre –i d’alguns intents frustrats– el projecte definitiu hauria de culminar a finals del 2022. Més de mig any d’obres. Tot i aquest parèntesi, estan convençuts que el nou espai revertirà positivament sobre els seus negocis: “Serà un pol per atrapar nous clients”, coincideixen els comerciants entrevistats. Es basen en la següent fórmula: la remodelació del passeig captarà nous vianants. I, a nous vianants, més consumidors potencials.

El nou passeig: més superfície verda

Amb la remodelació del passeig, el punt neuràlgic del Centre guanyarà superfície verda, comptarà amb més arbres, brolladors d’aigua i una cortina d’aigua i llum. L’element més destacat és la instal·lació d’aquesta cascada d’aigua, que durant la nit també podrà il·luminar-se i tot projectar-hi missatges o figures.