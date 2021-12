L’informàtic de Sabadell acusat de pedofilia s’enfronta a 115 anys de presó

La Fiscalia demana 115 anys de presó per a l’informàtic de Sabadell que va extorsionar desenes de menors d’edat, d’entre 13 i 16 anys, perquè li passessin fotos i vídeos de contingut sexual. L’home les contactava a través de perfils falsos de xarxes socials i es feia passar per una fotògrafa de càstings de models. Va arribar a contactar amb més de 350 nenes, tot i que en el judici només hi consten 20 casos de coacció, i va reunir més de 4.000 arxius de caràcter sexual.

En el judici hi ha una altra persona investigada per haver comprat a l’informàtic de Sabadell més de 4.000 fotografies i vídeos de caràcter sexual de les menors, segons ha informat 3 24.

L’informàtic de Sabadell, que també feia d’entrenador en una escola de futbol per a nens, va ser detingut i ràpidament va ingressar a presó quan tenia 24 anys, l’any 2013. Sempre seguia el mateix modus operandi: a través d’un perfil fals de Facebook, enganyava les menors i els demanava fotos amb poca roba o despullades. Després, utilitzava aquestes fotografies o vídeos per a coaccionar les menors d’edat i demanar més arxius de caràcter sexual. Les amenaçava dient-los que, si no li passaven, publicaria el material que ja tenia a internet.

Per dotar de major veracitat al personatge fictici que el detingut havia creat per manipular a les seves víctimes, l’autor disposava de diverses sèries de fotografies corresponents a una mateixa noia que han estat localitzades en el seu ordinador i que havien estat extretes de pàgines pornogràfiques d’adults.

Els Mossos van detenir al pedòfil el 5 de setembre de 2013 i també van trobar evidències de navegació en recerca de menors efectuades només minuts abans de la intervenció policial al seu domicili. Aleshores, el Grup de Ciberdelinqüència Infantil va identificar a 40 víctimes i sis perfils fraudulents a la xarxa social Facebook que utilitzava el detingut per a contactar amb els menors. Amb aquests perfils falsos, havia realitzat fins a 352 contactes amb menors.