L’oposició posa nota a la gestió política de Sabadell

ERC, Crida, Ciutadans i Junts per Sabadell valoren la feina del Govern municipal durant el 2021. La pujada d’impostos, “la política d’aparador” o “la manca d’estratègia per a la ciutat” són les principals crítiques de les formacions.

Gabriel Fernàndez, ERC: “Ens consolidem com a alternativa, mentre que el Govern no lidera”

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha reforçat clarament el seu lideratge aquest any, escollit com a candidat del grup municipal a les eleccions del 2023. Un pas amb què confia per recuperar l’alcaldia de Sabadell en 18 mesos.

Fernàndez repassa l’any polític carregant contra el Govern municipal. Comença recordant que l’acord de Govern entre PSC i Podem va “saltar pels aires” quan l’única regidora del partit lila va ser expulsada: “El pacte va perdre tota legitimitat i des d’aleshores el Govern se sosté amb Junts per Sabadell, amb competències i assessors a sou. La sociovergència es consolida com a model”.

Fernàndez fa un balanç negatiu de la gestió dels fons europeus Next Generation: “El Govern perd l’oportunitat de fer un pacte de ciutat per avançar, presentant projectes de dubtosa credibilitat”.

La pujada d’impostos de gairebé un 4% també és una de les polítiques municipals que lamenta Fernàndez: “Era un any que no tocava, tal com han manifestat les entitats econòmiques de la ciutat i ERC. No era el moment i ja portem un 6% d’increment acumulat durant el mandat”.

Fernàndez rebobina fins al setembre d’aquest any per tornar a criticar l’executiu de Farrés: “Va passar un fet inèdit. Totes les entitats de cultura popular van fer un manifest unànime per denunciar el maltractament que havien patit per part del Govern”.

El líder republicà conclou: “Estem en mans d’un Govern que no lidera, que no genera il·lusió i que és impotent a l‘hora de sumar grans majories. Mentrestant, ERC es consolida cada dia més per tenir un projecte de ciutat àmpliament compartit per construir l’alternativa. Un front ampli que compta amb tots aquells que volen fer possible un nou model de ciutat”.

Nani Valero, Crida: “El PSC prioritza els interessos de partit”

Una metàfora sobre la il·luminació nadalenca serveix a la regidora Nani Valero per a resumir l’any polític: “Sabadell acaba l’any 2021 amb molta llum, molta llum per tapar la grisor del Govern”.

“No han aconseguit activar un pla de xoc real per a respondre a la situació en què estem”, valora la regidora de la Crida, que considera que no hi ha projecte de ciutat: “Continuen venent fum i fent-se innumerables fotos a les inauguracions de tot allò que es va començar en el mandat anterior”.

La formació reclama “una mirada estratègica” i “assumir els reptes ecològics, de mobilitat, energètics i socials”. “El Govern es gasta els diners amb més cadiretes per assegurar-se l’alcaldia, en una caixa de formigó al mig del Passeig i en sobreexposició pública per mirar de compensar la inacció constant”.

Acaba recordant l’entrada a presó de l’exalcalde Manuel Bustos, qui consideren “el mentor de Marta Farrés”. Critiquen que prioritzin els interessos del partit als de la ciutat, denunciant que el PSC no es va posicionar per demanar l’entrada a presó de Bustos.

Adrián Hernández, Ciutadans: “Mateixos problemes, però més impostos”

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, enumera les principals mancances de l’any polític del Govern: “No hi ha projecte amb perspectiva de ciutat, es fa política d’aparador, no hi ha transformació i continuem amb els mateixos problemes de sempre, però pagant més impostos”.

Els “mateixos problemes” per a Hernández són la seguretat, la neteja, la dignificació de l’espai públic, la mobilitat i la falta de parcs i jardins. “No hi ha cap actuació de pacificació ni per anar cap a una ciutat més verda”, afegeix. Hernández considera que, arran del pacte de PSC amb Junts, “s’han prioritzat inversions, no tan prioritàries, al Centre de la ciutat, en detriment d’inversions als barris que tenen més necessitats”.

El líder de Ciutadans també repassa críticament tots els projectes de mandat “que han caigut”: la reforma del mercat de Campoamor, la comissaria de Policia Municipal al nord o el conservatori a l’Eix Macià. A això hi afegeix que estan aprofitant els projectes que “es van trobar del mandat passat”, com el parc de les Aigües o la construcció d’habitatge de lloguer social.

Lluís Matas, Junts per Sabadell: “Fem Sabadell més atractiu per viure-hi i treballar-hi”

Ha estat un any amb un important canvi en el lideratge de Junts per Sabadell. Lourdes Ciuró va deixar de ser-ne portaveu per ser al capdavant la conselleria de Justícia de la Generalitat i el seu lloc va ser ocupat per Lluís Matas.

El nou portaveu destaca molt positivament la feina del seu grup, orientada a “fer de Sabadell més capital i més atractiva per viure, treballar i estudiar”.

Matas reivindica el programa de transformació de la Gran Via i el Ripoll, l’anomenat Rectangle del Coneixement, impulsat per Junts per Sabadell: “Un centre d’atracció del món empresarial dinamitzador de la ciutat”. També ressalta la feina que estan fent des de l’Oficina de Turisme, “per potenciar el sector cultural, esportiu i empresarial de Sabadell”. Han pogut tirar endavant els dos projectes gràcies a un pacte amb el Govern, al qual han ajudat a aprovar els pressupostos i les ordenances fiscals.

Des de Junts per Sabadell, alhora, recalquen que han aconseguit que la ciutat sigui més atractiva aquest Nadal i que el Centre, “històricament abandonat”, i que tingui “grans projectes, com la rehabilitació de la Casa Duran, la plaça del Treball i la remodelació del Passeig”.